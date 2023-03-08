Подоляк пояснив, кому були вигідні аварії на "Північних потоках"

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що диверсії на газопроводах "Північний потік" були вигідні рф. Він зазначив, що вересневі інциденти сталися на тлі системних спроб рф "заморозити Європу" та налякати її інформаційно перед зимою.

Про це Подоляк написав у Twitter.

Заява Подоляка

Раніше були спроби заблокувати роботу "Північного потоку" поломками, які росія нібито не могла усунути місяцями. Подоляк запитав, кому були вигідні ці інциденти.

"Про мотиви та очікування… Вересневі ексцеси на "Північних потоках" відбулися на тлі системних спроб рф "заморозити Європу" і щоб інформаційно її налякати напередодні зими. До цього були спроби заблокувати роботу "Північних потоків" поломками, які нібито росія не могла усунути місяцями. То кому був вигідний ексцес?", — написав він.

Примітно, що 7 березня The New York Times з посиланням на "офіційних осіб США" повідомило, що диверсії на "Північному потоці" здійснило "проукраїнське угруповання", противники президента рф володимира путіна. Своєю чергою Die Zeit опублікувала матеріал про розслідування вибухів на газопроводі, в якому з посиланням на слідчих з ФРН наводяться дані про те, що "сліди ведуть у бік України".

Нагадаємо, у січні НАТО та ЄС створили групу із захисту інфраструктури після вибухів на "Північному потоці".