Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow Подоляк объяснил, кому были выгодны аварии на "Северных потоках" arrow

Подоляк объяснил, кому были выгодны аварии на "Северных потоках"

8 марта 2023 22:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что диверсии на газопроводах "Северный поток" были выгодны рф. Он отметил, что сентябрьские инциденты произошли на фоне системных попыток рф "заморозить Европу" и напугать ее информационно перед зимой. 

Об этом Подоляк написал в Twitter.

Читайте также:

Заявление Подоляка

Ранее были также попытки заблокировать работу "Северного потока" поломками, которые россия якобы не могла устранить месяцами. Подоляк задался вопросом, кому были выгодны эти инциденты.

"О мотивах и ожиданиях… Сентябрьские эксцессы на "Северных потоках" произошли на фоне системных попыток рф "заморозить Европу" и чтобы информационно ее напугать накануне зимы. До этого были попытки заблокировать работу "Северных потоков" поломками, которые россия якобы не могла устранить месяцами. Так кому был выгоден эксцесс?", — написал он.

Примечательно, что 7 марта The New York Times со ссылкой на "официальных лиц США" сообщило, что диверсии на "Северном потоке" совершила "проукраинская группировка", противники президента рф владимира путина. В свою очередь, Die Zeit опубликовала материал о расследовании взрывов на газопроводе, в котором со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины".

Напомним, в январе НАТО и ЕС создали группу по защите инфраструктуры после взрывов на "Северном потоке".

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

07:21 Из-за ночной атаки и обесточивания в Украине опаздывает 15 пассажирских поездов

07:20 Два знака зодиака ждет безумный карьерный успех уже в ближайшее время: кто счастливчик

Оновлено

07:14В столице раздаются взрывы: Кличко сообщил первые подробности

07:08 Стефано Пиоли заявил, что "Милан" собирается выиграть Лигу чемпионов

07:01 У кого могут отсудить часть субсидии: ПФУ назвал два случая

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:37Анонс матча 1/8 Лиги Европы "Шахтер" — "Фейеноорд"

Новина з фото

06:35 Шэрон Стоун — 65: малоизвестные факты о голливудской звезде

06:32Массированная ракетная атака по Украине: что известно

Новина з відео

06:20 День рождения Тараса Шевченко: как бессмертные стихи Кобзаря стали современными музыкальными хитами

06:03 "Милан" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" и прошел в 1/4 ЛЧ

Новина з відео

06:20 День рождения Тараса Шевченко: как бессмертные стихи Кобзаря стали современными музыкальными хитами

Новина з відео

22:35 В Грузии силовики открыли стрельбу в воздух возле парламента, есть пострадавшие

Новина з відео

21:58 Украинские военные "затрофеили" редкую командно-штабную машину россиян

Новина з відео

21:53 Протестующие в Тбилиси попытались прорваться в здание Парламента, — СМИ

Новина з відео

20:53 На концерте Джастина Бибера фанаты освистали его жену Хэйли

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:15 Что можно есть в Великий пост: простой рецепт фантастического булгура с овощами

Новина з відео

18:53 В Грузии продолжают митинговать против принятия пророссийского закона

Новина з відео

18:35 Оккупант рассказал о большом количестве погибших и пренебрежительном отношении к мобилизованным

Новина з відео

17:34 Зеленский на встрече с Гутерришем заявил, что именно Украина защищает цели и принципы Устава ООН

Новина з відео

17:30 Полиция прокомментировала жестокое задержание одессита

23:13Тариф на электричество изменится: какие цены могут увидеть украинцы в апреле

Новина з фото

20:15 Знаменитости, которые видели НЛО и верят в пришельцев

19:00"Золотой праздник": стоимость цветов на одесском Привозе

Эксклюзив

17:50Как украинский бюджет пережил первый месяц второго года войны

Эксклюзив

12:20Скандальный законопроект спровоцировал масштабные протесты в Грузии: пахнет ли там россией

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:15Бахмут — ловушка для российской армии

Эксклюзив

07:40Иллюзии о войне: боевой медик рассказал о спасении 300-х

06:23Украинцы за время войны потратили за границей безумную сумму денег: данные НБУ

Эксклюзив

06:10Как преодолеть коррупцию в ходе послевоенного восстановления Украины

Новина з фото

21:32 Два ирландца, два американца и британец: кто претендует на "Оскар" за лучшую мужскую роль

Актуальное по теме

None 8 Март 17:39

Два знака зодиака ждет безумный карьерный успех уже в ближайшее время: кто счастливчик

None 9 Март 07:18

В столице раздаются взрывы: Кличко сообщил первые подробности

None 9 Март 06:38

Стефано Пиоли заявил, что "Милан" собирается выиграть Лигу чемпионов

None 9 Март 07:06

У кого могут отсудить часть субсидии: ПФУ назвал два случая

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB