Подоляк объяснил, кому были выгодны аварии на "Северных потоках"
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что диверсии на газопроводах "Северный поток" были выгодны рф. Он отметил, что сентябрьские инциденты произошли на фоне системных попыток рф "заморозить Европу" и напугать ее информационно перед зимой.
Об этом Подоляк написал в Twitter.
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Заявление Подоляка
Ранее были также попытки заблокировать работу "Северного потока" поломками, которые россия якобы не могла устранить месяцами. Подоляк задался вопросом, кому были выгодны эти инциденты.
"О мотивах и ожиданиях… Сентябрьские эксцессы на "Северных потоках" произошли на фоне системных попыток рф "заморозить Европу" и чтобы информационно ее напугать накануне зимы. До этого были попытки заблокировать работу "Северных потоков" поломками, которые россия якобы не могла устранить месяцами. Так кому был выгоден эксцесс?", — написал он.
Примечательно, что 7 марта The New York Times со ссылкой на "официальных лиц США" сообщило, что диверсии на "Северном потоке" совершила "проукраинская группировка", противники президента рф владимира путина. В свою очередь, Die Zeit опубликовала материал о расследовании взрывов на газопроводе, в котором со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины".
Напомним, в январе НАТО и ЕС создали группу по защите инфраструктуры после взрывов на "Северном потоке".