Подоляк прокоментував диверсії на російських критичних підприємствах та залізницях
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк дав оцінку "невідомим пригодам", які трапляються на російських залізницях та критичних підприємствах. За його словами, наростання ексцесів — це прямий наслідок невдалої політики Путіна.
Про це Михайло Подоляк написав у своєму Twitter-акаунт.
Деталі
У своєму дописі радник голови Офісу Президента висловився коротко. За його словами, збільшення диверсій на критичних установах Росії зумовлено ганебною політикою Кремля.
"Коротко… Зростання ексцесів на залізницях і критичних підприємствах Росії – прямий наслідок:
- наростання управлінської слабкості держави;
- втрати силового контролю за регіонами;
- появи агресивних і воєнізованих протестних (партизанських) груп у Рф;
- руйнування сакральності (інформаційної недоторканності) "клану Путіна"…",— написав Полодяк.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Брянській області підірвали залізницю. Там трапився вибух. Як наслідок — 20 вагонів вантажного складу зійшли з колій. Постраждалих та відкритого горіння не було.
А також у ніч проти 4 травня в Росії загорілося кілька нафтопереробних заводів. Услід за Ільським НПЗ на Кубані вибух стався на Новошахтинському заводі у Ростовській області.
Найбільше пощастило "Кубані". Там удруге за два дні горить нафтопереробний завод. Це друга пожежа на цьому російському НПЗ за останні дні, в обох інцидентах росіяни прогнозовано звинувачують Україну.