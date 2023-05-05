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Подоляк прокоментував диверсії на російських критичних підприємствах та залізницях

5 травня 2023 15:08
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Подоляк прокоментував диверсії на російських критичних підприємствах та залізницях
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Фото: УНІАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк дав оцінку "невідомим пригодам", які трапляються на російських залізницях та критичних підприємствах. За його словами, наростання ексцесів — це прямий наслідок невдалої політики Путіна.

Про це Михайло Подоляк написав у своєму Twitter-акаунт.

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Деталі

У своєму дописі радник голови Офісу Президента висловився коротко. За його словами, збільшення диверсій на критичних установах Росії зумовлено ганебною політикою Кремля.

"Коротко… Зростання ексцесів на залізницях і критичних підприємствах Росії – прямий наслідок:

  • наростання управлінської слабкості держави;
  •  втрати силового контролю за регіонами;
  • появи агресивних і воєнізованих протестних (партизанських) груп у Рф;
  • руйнування сакральності (інформаційної недоторканності) "клану Путіна"…",— написав Полодяк.
Скірншот допису радника глави ОФісу Президента Михайла Подоляка. Фото: Twitter/Михайло Подоляк

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Брянській області підірвали залізницю. Там трапився вибух. Як наслідок — 20 вагонів вантажного складу зійшли з колій. Постраждалих та відкритого горіння не було.

А також у ніч проти 4 травня в Росії загорілося кілька нафтопереробних заводів. Услід за Ільським НПЗ на Кубані вибух стався на Новошахтинському заводі у Ростовській області.

Найбільше пощастило "Кубані". Там удруге за два дні горить нафтопереробний завод. Це друга пожежа на цьому російському НПЗ за останні дні, в обох інцидентах росіяни прогнозовано звинувачують Україну.

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