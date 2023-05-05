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Подоляк прокомментировал диверсии на российских критических предприятиях и железных дорогах

5 мая 2023 15:08
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Подоляк прокомментировал диверсии на российских критических предприятиях и железных дорогах
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото: УНИАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк дал оценку "неизвестным приключениям", случающимся на российских железных дорогах и критических предприятиях. По его словам, нарастание эксцессов — это прямое следствие неудачной политики Путина.

Об этом Михаил Подоляк написал в своем Twitter-аккаунт.

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В своем сообщении советник главы Офиса Президента высказался кратко. По его словам, увеличение диверсий на критических учреждениях России обусловлено позорной политикой Кремля.

"Кратко… Рост эксцессов на железных дорогах и критических предприятиях России – прямое следствие:

  • нарастание управленческой слабости государства;
  • потери силового контроля за регионами;
  • появления агрессивных и военизированных протестных (партизанских) групп в России;
  • разрушение сакральности (информационной неприкосновенности) "клана Путина"…", — написал Полодяк.
Скриншот сообщения советника главы ОФиса Президента Михаила Подоляка. Фото: Twitter/Михаил Подоляк

Напомним, ранее мы писали о том, что в Брянской области взорвали железную дорогу. Там произошел взрыв. Как следствие, 20 вагонов грузового состава сошли с путей. Пострадавших и открытого горения не было.

А также в ночь на 4 мая в России загорелось несколько нефтеперерабатывающих заводов. Вслед за Ильским НПЗ на Кубани взрыв произошел на Новошахтинском заводе в Ростовской области.

Больше всего повезло "Кубани". Там второй раз через два дня горит нефтеперерабатывающий завод. Это второй пожар на этом российском НПЗ в последние дни, в обоих инцидентах россияне прогнозируемо обвиняют Украину.

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