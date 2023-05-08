Подоляк розповів про долю Криму після повернення в Україну

Радник Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: УНІАН

Сьогодні, 8 травня, Михайло Подоляк заявив, що про подальшу долю Криму після повернення в Україну. За його словами, скоріш за все він більше не буде автономною республікою.

Про це повідомив радник Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

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За словами радника Офісу президента, існування автономій у складі унітарної держави підживлює середовище для сепаратистських настроїв.

"Отримавши автономію може бути відчуття громадян чи місцевої влади, що вони чимось кращі ніж інші регіони країни. Що може призводити до сепаратистського настрою", — сказав Михайло Подоляк.

Також він нагадав про кримських татар, які терпіли всі події, які відбувались в Криму. І наголосив, що їх права мають бути дотримані в повному обсязі.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що вище київське керівництво розглядає не тільки військовий, а військово-політичний сценарій повернення Криму. Київ більше схиляється до другого варіанту деокупації півострову.