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Подоляк рассказал о судьбе Крыма по возвращении в Украину

8 мая 2023 23:52
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Подоляк рассказал о судьбе Крыма по возвращении в Украину
Советник Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: УНИАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 8 мая, Михаил Подоляк заявил, что о дальнейшей судьбе Крыма по возвращении в Украину. По его словам, скорее всего, он больше не будет автономной республикой.

Об этом сообщил советник Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

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По словам советника Офиса президента, существование автономий в составе унитарного государства подпитывает среду для сепаратистских настроений.

"Получив автономию может быть ощущение граждан или местных властей, что они чем-то лучше других регионов страны. Что может приводить к сепаратистскому настроению", — сказал Михаил Подоляк.

Также он напомнил о крымских татарах, которые терпели все события, которые происходили в Крыму. И подчеркнул, что их права должны соблюдаться в полном объеме.

Напомним, что недавно стало известно, что высшее киевское руководство рассматривает не только военный, но и военно-политический сценарий возвращения Крыма. Киев больше склоняется ко второму варианту деоккупации полуострова.

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