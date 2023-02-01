Подоляк звинуватив Ілона Маска у допомозі російській пропаганді

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк звинуватив мільярдера Ілона Маска у допомозі російській пропаганді. Подоляк закликав менше песимізувати українські офіційні акаунти та примусово зменшувати їхнє охоплення.

Про це радник глави ОП написав у Twitter.

Що сказав Подоляк

"Ілон, може, вистачить песимізувати офіційні акаунти українців і насильно скорочувати охоплення? Занадто все очевидно. Не треба допомагати безталанній ru-пропаганді. Їм це не допоможе, а репутація Twitter вмирає", — написав він.

Подоляк запитав мільярдера, може, потрібен регулятор, який пояснить власнику правила конкуренції.

Нагадаємо, британська компанія Crown Estate позивається до соцмережі, яку купив Ілон Маск. У позові йдеться, що Twitter заборгував їй за оренду одного офісу у Сан-Франциско понад 6 млн. доларів США.

Як відомо, Ілон Маск придбав соцмережу Twitter і заявив, що компанія близька до банкрутства, і це можливо виправити за умови, що вона почне генерувати більше грошей.

Згодом бізнесмен скоротив половину штату, включаючи вище керівництво, а також скасував щомісячні вихідні для співробітників та віддалену роботу. В результаті більшість рекламодавців перестали користуватися послугами соцмережі, з Twitter пішло багато користувачів через незадоволення новими правилами політики мережі.

Це призвело до зменшення доходу компанії та падіння ціни її акцій.

У січні стало відомо, що у Twitter після приходу до компанії Ілона Маска скоротили до 80% працівників.

Інженерів залишилося лише близько 500 осіб, що, на думку звільнених, не дозволить соцмережі нормально розвиватись.