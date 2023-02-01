Подоляк обвинил Илона Маска в помощи российской пропаганде

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк обвинил миллиардера Илона Маска в помощи российской пропаганде. Подоляк призвал меньше пессимизировать украинские официальные аккаунты и принудительно уменьшать их охват.

Об этом советник главы ОП написал в Twitter.

Что сказал Подоляк

"Илон, может, хватит пессимизировать официальные аккаунты украинцев и насильно сокращать охват? Слишком все очевидно. Не надо помогать бесталанной ru-пропаганде. Им это не поможет, а репутация Twitter умирает", — написал он.

Подоляк спросил у миллиардера, может, нужен регулятор, который объяснит владельцу правила конкуренции.

Напомним, британская компания Crown Estate судится с соцсетью, которую купил Илон Маск. В иске говорится, что Twitter задолжал ей за аренду одного офиса в Сан-Франциско более 6 млн долларов США.

Как известно, Илон Маск приобрел соцсеть Twitter и заявил, что компания близка к банкротству, и это возможно исправить при условии, что она начнет генерировать больше денег.

Впоследствии бизнесмен сократил половину штата, включая высшее руководство, а также упразднил ежемесячные выходные для сотрудников и отдаленную работу. В результате большинство рекламодателей перестали пользоваться услугами соцсети, из Twitter ушло много пользователей из-за неудовлетворения новыми правилами политики сети.

Это привело к уменьшению дохода компании и падению цены ее акций.

В январе стало известно, что в Twitter после прихода в компанию Илона Маска сократили до 80% работников.

Инженеров осталось только около 500 человек, что, по мнению уволенных, не позволит соцсети нормально развиваться.