Прогноз погоди на 4 квітня

Погода на 4 квітня

Сьогодні, 4 квітня, в Україні продовжуватиме знижуватися температура повітря. У деяких регіонах країни очікуються опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Деталі

По всій території України буде хмарно. У західних та Житомирській областях очікується сніг, на дорогах місцями ожеледиця.

Температура повітря становитиме вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла. В Карпатах вночі буде 4-9° морозу, а вдень — 0-5° морозу.

На решті території без істотних опадів, лише вночі на Київщині, вдень у південних, більшості центральних областей невеликий дощ. На півдні країни вночі та вранці місцями туман, вдень — гроза.

У цих регіонах температура повітря становитиме вночі 1-6° тепла, вдень 10-15° тепла. У Криму справжня весна. Темпаратура повітря на півострові буде — 15-20° тепла.

У Київській, Черкаській та Одеській областях очікується 6-11° тепла. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах та Криму місцями пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди по Київській області

Хмарно. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура становитиме:

по області вночі 1-6° тепла, вдень 6-9° тепла;

у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 6-8° тепла.

Попередження про небезпечні явища

У першій половині доби очікується проходження максимального рівня води на р. Тиса біля м. Чоп висотою 740–780 см над нулем поста в межах русла та без негативних наслідків.

3-6 квітня продовжуватиметься поступовий розвиток водопілля на Десні та її притоці Сейм (в межах країни) з підвищеннями рівнів води на 1-10 см за добу, що супроводжуватиметься подальшим затопленням заплави і порушенням транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни у Новгород-Сіверському, Корюківському районах Чернігівської області, на її притоці р. Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області. Оголошено другий рівень небезпеки.

На р.Сейм не очікується затоплення заплави у створі поста, проте можливі ускладнення сполучення з окремими селами.

Оголошено перший рівень небезпеки.

4-7 квітня на річках басейну Прип'яті продовжиться ріст рівнів води на 0,1-0,7 м над рівнями на 08 год. Оголошено перший рівень небезпеки.

Прогноз погоди від народної синоптикині

Наталка Діденко розповіла, що сьогодні, 4 квітня, у східній частині України температура повітря досягатиме +14+18 градусів.

Найхолодніше буде в західних, північних областях (окрім Сумщини) та на Вінниччині. Там очікується лише +2+8 градусів.

"У більшості центральних областей та Сумській області очікується +10+14 градусів, на півдні та сході буде дуже тепло, +14+18 градусів. У Криму температура повітря може сягнути й до +20 градусів. В Одеській області — близько +12 градусів", — розповіла Діденко.

За її словами, вдень дощ очікується лише на Вінниччині, місцями на Одещині, в Чернівецькій області.

У столиці з найближчої синоптичної перспективи 4-те квітня передбачається найхолоднішим. Вночі у Києві буде +1+4 градуси, вдень — +6,+7 градусів.

Нагадаємо, що березень закінчився холодною погодою. На початок квітня синоптики прогнозують, що погода прийде зі скромним потеплінням.