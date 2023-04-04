Прогноз погоды на 4 апреля

Погода на 4 апреля

Сегодня, 4 апреля, в Украине будет продолжаться понижение температуры воздуха. В некоторых регионах страны ожидаются осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На всей территории Украины будет облачно. В западных и Житомирской областях ожидается снег, на дорогах местами гололедица.

Температура воздуха будет ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла. В Карпатах ночью будет 4-9° мороза, а днем — 0-5° мороза.

На остальной территории без существенных осадков, лишь ночью в Киевской области, днем в южных, большинстве центральных областей небольшой дождь. На юге страны ночью и утром местами туман, днем — гроза.

В этих регионах температура воздуха будет ночью 1-6° тепла, днем 10-15° тепла. В Крыму настоящая весна. Температура воздуха на полуострове будет — 15-20° тепла.

В Киевской, Черкасской и Одесской областях ожидается 6-11 ° тепла. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в Карпатах и Крыму местами порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоды по Киевской области

Облачно. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура будет:

по области ночью 1-6° тепла, днем 6-9° тепла;

в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 6-8° тепла.

Предупреждение об опасных явлениях

В первой половине суток ожидается прохождение максимального уровня воды на р. Тиса возле г. Чоп высотой 740-780 см над постным нулем в пределах русла и без негативных последствий.

3-6 апреля будет продолжаться постепенное развитие половодья на Десне и ее притоке Сейм (в пределах страны) с повышением уровней воды на 1-10 см в сутки, что будет сопровождаться дальнейшим затоплением поймы и нарушением транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны в Новгород-Северском, Корюковском районах Черниговской области, на ее притоке г. Снов будет содержаться затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области. Объявлен второй уровень опасности.

На Сейме не ожидается затопление поймы в створе поста, однако возможны осложнения сообщения с отдельными деревнями.

Объявлен первый уровень опасности.

4-7 апреля на реках бассейна Припяти продолжится рост уровней воды на 0,1-0,7 м над уровнями на 08 часов. Объявлен первый уровень опасности.

Прогноз погоды от народного синоптика

Наталья Диденко рассказала, что сегодня, 4 апреля, в восточной части Украины температура воздуха будет достигать +14+18 градусов.

Холоднее всего будет в западных, северных областях (кроме Сумской области) и в Винницкой области. Там ожидается всего +2+8 градусов.

"В большинстве центральных областей и Сумской области ожидается +10+14 градусов, на юге и востоке будет очень тепло, +14+18 градусов. В Крыму температура воздуха может достичь и +20 градусов. В Одесской области — около +12 градусов", – рассказала Диденко.

По ее словам, днем дождь ожидается только в Винницкой области, местами в Одесской области, в Черновицкой области.

В столице с ближайшей синоптической перспективы 4 апреля предполагается самым холодным. Ночью в Киеве будет +1+4 градуса, днем — +6, +7 градусов.

Напомним, что март закончился холодной погодой. В начале апреля синоптики прогнозируют, что погода придет со скромным потеплением.