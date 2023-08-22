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Покарання РФ за злочини стане передумовою безпеки та захищеності людства, — Єрмак

22 серпня 2023 01:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Покарання РФ за злочини стане передумовою безпеки та захищеності людства, — Єрмак
Виступ керівника Офісу Президента Андрія Єрмака на конференції. Фото: Офіс Президента України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Притягнення до справедливої відповідальності всіх винних у злочині агресії Росії проти України стане передумовою безпеки та захищеності людства.

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак  заявив під час онлайн-виступу на конференції "Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Правосуддя, яке має бути здійснене". Зазначається на сайті Офісу Президента України. 

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Виступ Єрмака на конференції

"Ми вимагаємо справедливості за кожного закатованого та вбитого українця, за кожен зруйнований будинок, за кожну сльозу української дитини. Кожен злочинець має постати перед судом. Над цим працюють наші правоохоронні органи та Міжнародний кримінальний суд", — заявив Єрмак.

Він також нагадав, що Україні потрібна допомога партнерів і фахівців.

"Саме від вас залежить, як швидко вдасться притягнути до відповідальності цих кровожерливих людей, які скоюють масові акти немислимого варварства у XXI столітті. Для покарання найвищого політичного керівництва Росії необхідно створити спеціальний міжнародний трибунал. І Україна разом із державами-партнерами робить усе можливе для досягнення цієї мети", — наголосив керівник Офісу Президента.

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель дотримується думки, що РФ не зможе досягти успіху у війні проти України. До того ж не має такої ваги у світі, як Китай. 

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що Володимир Путін "майже в усьому помилявся", коли вирішив розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Особливо коли йдеться про здатність контролювати країни Євросоюзу через енергетичну залежність.

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