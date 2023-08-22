Наказание РФ за преступления станет предпосылкой безопасности и защищенности человечества, — Ермак
Привлечение к справедливой ответственности всех виновных в преступлении агрессии России против Украины станет основой безопасности и защищенности человечества.
Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил во время онлайн-выступления на конференции "Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины. Правосудие, которое должно быть совершено". Указывается на сайте Офиса Президента Украины.
Выступление Ермака на конференции
"Мы требуем справедливости за каждого замученного и убитого украинца, за каждый разрушенный дом, за каждую слезу украинского ребенка. Каждый преступник должен предстать перед судом. Над этим работают наши правоохранительные органы и Международный уголовный суд", — заявил Ермак.
Он также напомнил, что Украине необходима помощь партнеров и специалистов.
"Именно от вас зависит, как быстро удастся привлечь к ответственности этих кровожадных людей, совершающих массовые акты немыслимого варварства в XXI веке. Для наказания высшего политического руководства России необходимо создать специальный международный трибунал. И Украина вместе с государствами-партнерами делает все возможное для достижения этой цели", — подчеркнул руководитель Офиса Президента.
Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель придерживается мнения, что РФ не сможет добиться успеха в войне против Украины. К тому же у нее нет такого веса в мире, как у Китая.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Владимир Путин "почти во всем ошибался", когда решил начать полномасштабное вторжение в Украину. Особенно когда речь идет о способности контролировать страны Евросоюза через энергетическую зависимость.