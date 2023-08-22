Наказание РФ за преступления станет предпосылкой безопасности и защищенности человечества, — Ермак

Выступление руководителя Офиса Президента Андрея Ермака на конференции. Фото: Офис Президента Украины

Привлечение к справедливой ответственности всех виновных в преступлении агрессии России против Украины станет основой безопасности и защищенности человечества.

Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил во время онлайн-выступления на конференции "Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины. Правосудие, которое должно быть совершено". Указывается на сайте Офиса Президента Украины.

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Выступление Ермака на конференции

"Мы требуем справедливости за каждого замученного и убитого украинца, за каждый разрушенный дом, за каждую слезу украинского ребенка. Каждый преступник должен предстать перед судом. Над этим работают наши правоохранительные органы и Международный уголовный суд", — заявил Ермак.

Он также напомнил, что Украине необходима помощь партнеров и специалистов.

"Именно от вас зависит, как быстро удастся привлечь к ответственности этих кровожадных людей, совершающих массовые акты немыслимого варварства в XXI веке. Для наказания высшего политического руководства России необходимо создать специальный международный трибунал. И Украина вместе с государствами-партнерами делает все возможное для достижения этой цели", — подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель придерживается мнения, что РФ не сможет добиться успеха в войне против Украины. К тому же у нее нет такого веса в мире, как у Китая.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Владимир Путин "почти во всем ошибался", когда решил начать полномасштабное вторжение в Украину. Особенно когда речь идет о способности контролировать страны Евросоюза через энергетическую зависимость.