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Політичний експерт розповів про шалені витрати на кіно під час війни: прямий ефір Новини.LIVE

20 липня 2023 21:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Політичний експерт розповів про шалені витрати на кіно під час війни: прямий ефір Новини.LIVE
Політичний експерт Дмитро Співак. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Політичний експерт Дмитро Співак став гостем студії Вечір.LIVE. В рамках ефіру він розповів про шалені витрати на серіали та кіно під час війни.

Переглянути прямий ефір можна на You-Tube каналі Новини.LIVE

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Прямий ефір

Крім того, політолог розповість про діяльність Укроборонпрому та безпілотники. Разом із ведучою Ланою Шевчук політичний експерт обговорить вихід РФ із зернової угоди та внутрішні проблеми України.

Дивіться прямий ефір о 21:15.

Нагадаємо, що Україна пропонує розширити механізм роботи "зернової угоди", дозволяючи їй працювати у тристоронньому форматі без РФ. Туреччина та ООН мають повноцінні можливості для інспекції судів та підтвердження, що на них немає жодної військової техніки чи озброєння, не передбаченої домовленостями.

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