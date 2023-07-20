Политический эксперт рассказал про бешеные растраты на кино во время войны: прямой эфир Новини.LIVE

Политический эксперт Дмитрий Спивак. Фото: google

Политический эксперт Дмитрий Спивак стал гостем студии Вечір.LIVE. В рамках эфира он рассказал про бешеные растраты на сериалы и кино во время войны.

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Кроме того, политолог расскажет про деятельность Укроборонпрома и беспилотники. Вместе с ведущей Ланой Шевчук политический эксперт обсудит выход РФ из зернового соглашения и внутренние проблемы Украины.

Смотрите прямой эфир в 21:15.

Напомним, что Украина предлагает расширить механизм работы "зернового соглашения", позволяя ему работать в трехстороннем формате без РФ. Турция и ООН имеют полноценные возможности для инспекции судов и подтверждения, что на них нет никакой военной техники или вооружения, не предусмотренной договоренностями.