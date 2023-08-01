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Поліція США вперше передала Україні конфісковану стрілецьку зброю

1 серпня 2023 17:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Поліція США вперше передала Україні конфісковану стрілецьку зброю
Нардеп Мар’ян Заблоцький та конфіскована зброя від США. Фото: facebook.com/maryan.zablotskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Поліція Сполучених Штатів Америки вперше в історії передала Україні конфісковану стрілецьку зброю. Її вже доставили до Києва.

Про це повідомив народний депутат Мар’ян Заблоцький.

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"Обіцяв — відмучився, але зробив! Перший в історії випадок передачі конфіскованої в США стрілецької зброї відбувся. 101 одиниця партії № 1 вже в Києві", — розповів Заблоцький.

За його словами, на такий крок вперше зважилася поліція міста Маямі. Разом зі зброєю донор передав 148 тисяч патронів.

Заблоцький заявив, що найближчим часом відбудеться пресподія за участі міського голови Ірпеня, представників Національної поліції та правоохоронного комітету Верховної Ради.

Проєкт Ukrainian Arsenal of Liberty офіційно розпочав роботу.

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Нардеп Мар’ян Заблоцький та конфіскована зброя від США. Фото: facebook.com/maryan.zablotskiy
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Конфіскована зброя США для України. Фото: facebook.com/maryan.zablotskiy
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Нардеп Мар’ян Заблоцький та конфіскована зброя від США. Фото: facebook.com/maryan.zablotskiy
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Конфіскована зброя США для України. Фото: facebook.com/maryan.zablotskiy
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Допис Заблоцького. Фото: скриншот

Нагадаємо, Німеччина передала України черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли розвідувальні безпілотники, всюдиходи, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard і тисячі патронів до них.

Також ми писали, що Словаччина передасть Україні гаубиці САУ Zuzana 2. У рамках проєкту з Німеччиною, Данією та Норвегією Сили оборони загалом отримають 16 таких гаубиць.

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