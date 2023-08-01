Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Полиция США впервые передала Украине конфискованное стрелковое оружие arrow

Полиция США впервые передала Украине конфискованное стрелковое оружие

1 августа 2023 17:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Полиция США впервые передала Украине конфискованное стрелковое оружие
Нардеп Марьян Заблоцкий и конфискованное оружие США. Фото: facebook.com/maryan.zablotskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Полиция Соединенных Штатов Америки впервые в истории передала Украине конфискованное стрелковое оружие. Ее уже доставили в Киев.

Об этом сообщил народный депутат Марьян Заблоцкий.

Читайте также:

Конфискованное оружие США для Украины

"Обещал — отмучился, но сделал! Первый в истории случай передачи конфискованного в США стрелкового оружия произошел. 101 единица партии №1 уже в Киеве", — рассказал Заблоцкий.

По его словам, на такой шаг впервые решилась полиция города Майами. Вместе с оружием донор передал 148 тысяч патронов.

Заблоцкий заявил, что в ближайшее время состоится пресс-событие с участием городского головы Ирпеня, представителей Национальной полиции и правоохранительного комитета Верховной Рады.

Проект Ukrainian Arsenal of Liberty официально приступил к работе.

null
Нардеп Марьян Заблоцкий и конфискованное оружие США. Фото: facebook.com/maryan.zablotskiy
null
Конфискованное оружие США для Украины. Фото: facebook.com/maryan.zablotskiy
null
Нардеп Марьян Заблоцкий и конфискованное оружие США. Фото: facebook.com/maryan.zablotskiy
null
Конфискованное оружие США для Украины. Фото: facebook.com/maryan.zablotskiy
null
Пост Заблоцкого. Фото: скриншот

Напомним, Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли разведывательные беспилотники, вездеходы, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и тысячи патронов к ним.

Также мы писали, что Словакия передаст Украине гаубицы САУ Zuzana 2. В рамках проекта с Германией, Данией и Норвегией Силы обороны в общей сложности получат 16 таких гаубиц.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз