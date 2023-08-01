Полиция США впервые передала Украине конфискованное стрелковое оружие

Нардеп Марьян Заблоцкий и конфискованное оружие США. Фото: facebook.com/maryan.zablotskiy

Полиция Соединенных Штатов Америки впервые в истории передала Украине конфискованное стрелковое оружие. Ее уже доставили в Киев.

Об этом сообщил народный депутат Марьян Заблоцкий.

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"Обещал — отмучился, но сделал! Первый в истории случай передачи конфискованного в США стрелкового оружия произошел. 101 единица партии №1 уже в Киеве", — рассказал Заблоцкий.

По его словам, на такой шаг впервые решилась полиция города Майами. Вместе с оружием донор передал 148 тысяч патронов.

Заблоцкий заявил, что в ближайшее время состоится пресс-событие с участием городского головы Ирпеня, представителей Национальной полиции и правоохранительного комитета Верховной Рады.

Проект Ukrainian Arsenal of Liberty официально приступил к работе.

Нардеп Марьян Заблоцкий и конфискованное оружие США. Фото: facebook.com/maryan.zablotskiy

Конфискованное оружие США для Украины. Фото: facebook.com/maryan.zablotskiy

Нардеп Марьян Заблоцкий и конфискованное оружие США. Фото: facebook.com/maryan.zablotskiy

Конфискованное оружие США для Украины. Фото: facebook.com/maryan.zablotskiy

Пост Заблоцкого. Фото: скриншот

Напомним, Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли разведывательные беспилотники, вездеходы, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и тысячи патронов к ним.

Также мы писали, что Словакия передаст Украине гаубицы САУ Zuzana 2. В рамках проекта с Германией, Данией и Норвегией Силы обороны в общей сложности получат 16 таких гаубиц.