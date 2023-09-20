Польща готова провести переговори з Україною щодо зерна

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус. Фото: google

Польща готова до переговорів з Україною щодо заборони на імпорт українського зерна. У Варшаві хочуть знайти рішення, яке допоможе Україні та водночас захистити польських фермерів.

Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.

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Як каже польський міністр Телус, слова торгового представника України Тараса Качки "заспокоїли його" й він, своєю чергою, готовий до спілкування з українською стороною.

"Ми чекаємо на такі переговори та готові до того, щоб такі переговори відбулися. Ми хочемо допомогти Україні з транзитом, але він має бути транзитним, а не за рахунок польських фермерів. Виступ міністра Качки був для мене якимось заспокоєнням та розрядкою певної атмосфери за ці два-три дні. Думаю, Україна перегляне свою думку, яку озвучувала раніше", — сказав Телус.

Окрім цього, міністр звернув увагу на те, що список продукції, яка заборонена до ввезення в конкретні країни, "має бути гнучким".

"Це має бути рішенням на рівні ЄС", — сказав міністр.

Нагадаємо, глава польського уряду Матеуш Моравецький висловив готовність посилити обмеження на імпорт українських товарів, якщо напруга зростатиме.

Додамо, Міністерство закордонних справ України закликало Польщу провести "конструктивний" діалог та вирішити питання з експортом українського зерна. Це сталося після того, як МЗС Польщі викликало посла України.