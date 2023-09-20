Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Польща готова провести переговори з Україною щодо зерна arrow

Польща готова провести переговори з Україною щодо зерна

20 вересня 2023 23:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Польща готова провести переговори з Україною щодо зерна
Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Польща готова до переговорів з Україною щодо заборони на імпорт українського зерна. У Варшаві хочуть знайти рішення, яке допоможе Україні та водночас захистити польських фермерів. 

Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.

Читайте також:

Польща готова до переговорів з Україною щодо зерна

Як каже польський міністр Телус, слова торгового представника України Тараса Качки "заспокоїли його" й він, своєю чергою, готовий до спілкування з українською стороною. 

"Ми чекаємо на такі переговори та готові до того, щоб такі переговори відбулися. Ми хочемо допомогти Україні з транзитом, але він має бути транзитним, а не за рахунок польських фермерів. Виступ міністра Качки був для мене якимось заспокоєнням та розрядкою певної атмосфери за ці два-три дні. Думаю, Україна перегляне свою думку, яку озвучувала раніше", — сказав Телус. 

Окрім цього, міністр звернув увагу на те, що список продукції, яка заборонена до ввезення в конкретні країни, "має бути гнучким".

"Це має бути рішенням на рівні ЄС", — сказав міністр. 

Нагадаємо, глава польського уряду Матеуш Моравецький висловив готовність посилити обмеження на імпорт українських товарів, якщо напруга зростатиме. 

Додамо, Міністерство закордонних справ України закликало Польщу провести "конструктивний" діалог та вирішити питання з експортом українського зерна. Це сталося після того, як МЗС Польщі викликало посла України. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз