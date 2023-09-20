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Польша готова провести переговоры с Украиной по зерну

20 сентября 2023 23:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Польша готова провести переговоры с Украиной по зерну
Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Польша готова к переговорам с Украиной по запрету на импорт украинского зерна. В Варшаве хотят найти решение, которое поможет Украине и одновременно защитить польских фермеров.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

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Польша готова к переговорам с Украиной по зерну

Как говорит польский министр Телус, слова торгового представителя Украины Тараса Качки "успокоили его" и он, в свою очередь, готов к общению с украинской стороной.

"Мы ждем таких переговоров и готовы к тому, чтобы такие переговоры состоялись. Мы хотим помочь Украине с транзитом, но он должен быть транзитным, а не за счет польских фермеров. Выступление министра Качки было для меня каким-то успокоением и разрядкой определенной атмосферы за эти два-три дня. Думаю, Украина пересмотрит свое мнение, озвученное ранее", — сказал Телус.

Кроме этого, министр обратил внимание на то, что список продукции, запрещенной к ввозу в конкретные страны, "должен быть гибким".

"Это должно быть решением на уровне ЕС", — сказал министр.

Напомним, глава польского правительства Матеуш Моравецкий выразил готовность усилить ограничения на импорт украинских товаров, если напряжение будет расти.

Добавим, Министерство иностранных дел Украины призвало Польшу провести "конструктивный" диалог и решить вопрос с экспортом украинского зерна. Это произошло после того, как МИД Польши вызвал посла Украины.

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