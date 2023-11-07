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Польща не пропускає українські вантажівки, що йдуть через "Ягодин", — ДПСУ

7 листопада 2023 18:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Польща не пропускає українські вантажівки, що йдуть через "Ягодин", — ДПСУ
Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: Укрінформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Польща не приймає вантажівки з України, які йдуть через пункт пропуску "Ягодин". Водночас рух вантажного транспорту через пункти пропуску "Краківець" та "Раву-Руську" є.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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"Ускладнення руху відзначається на всіх трьох напрямках... У пункті пропуску "Ягодин" польська сторона не приймає вантажівки, які йдуть з України, а також ми не відмічаємо, що йде інтенсивний потік з Польщі до України. Можливо, кілька транспортних засобів за годину прибувають із Польщі. Натомість у пунктах пропуску "Краківець" і "Рава-Руська" все ж таки рух вантажівок з України у напрямку Польщі йде", — сказав він.

За словами речника ДПСУ, рух обмежений також для вантажівок з Польщі в Україну. За годину повний контроль по обидва боки кордону проходять лише кілька транспортних засобів, що їдуть із Польщі.

Демченко розповів, що вчора після початку акції польських перевізників, черг на в'їзд в Україну не спостерігалося. А ближче до вечора з того боку кордону почали скупчуватися вантажівки, які їхали в напрямку України.

"Станом на ранок найбільше їх було на напрямку пункту пропуску "Ягодин", де близько 160 автівок очікували можливість перетнути кордон. У напрямку пункту пропуску "Краківець" близько 100 вантажівок станом на ранок було. І у напрямку "Рави Руської" — близько 50 автівок", — додав він.

Як відомо, учасники акції не перешкоджають руху автобусів та легкового транспорту.

Нагадаємо, що митна служба України заявила, що блокада польсько-українського кордону на прикордонному пункті "Ягодин-Дорохуськ" триватиме до 3 грудня. Вона діє лише щодо вантажного транспорту, натомість рух автобусів, автомобілів з гуманітарною допомогою, швидкопсувними товарами, тваринами та небезпечними вантажами (наприклад, цистернами з паливом) дозволяється в обох напрямках.

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