Польша не пропускает украинские грузовики, идущие через "Ягодин", — ГПСУ

Спикер ГПСУ Андрей Демченко. Фото: Укринформ

Польша не принимает грузовики из Украины, идущие через пункт пропуска "Ягодин". В то же время движение грузового транспорта через пункты пропуска "Краковец" и "Раву-Русскую" есть.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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"Осложнение движения отмечается на всех трех направлениях... В пункте пропуска "Ягодин" польская сторона не принимает грузовики, идущие из Украины, а также мы не отмечаем, что идет интенсивный поток из Польши в Украину. Возможно, несколько транспортных средств в час прибывают из Польши, но в пунктах пропуска "Краковец" и "Рава-Русская" все же движение грузовиков из Украины в направлении Польши идет", — сказал он.

По словам спикера ГНСУ, движение ограничено также для грузовиков из Польши в Украину. За час полный контроль с обеих сторон границы проходят всего несколько транспортных средств, следующих из Польши.

Демченко рассказал, что вчера после начала акции польских перевозчиков очередей на въезд в Украину не наблюдалось. А ближе к вечеру с той стороны границы начали скапливаться грузовики, ехавшие в направлении Украины.

"По состоянию на утро больше всего их было на направлении пункта пропуска "Ягодин", где около 160 автомобилей ожидали возможность пересечь границу. В направлении пункта пропуска "Краковец" около 100 грузовиков на утро было. И в направлении "Равы Русской" — около 50 автомобилей", — добавил он.

Как известно, участники акции не препятствуют движению автобусов и легкового транспорта.

Напомним, что таможенная служба Украины заявила, что блокада польско-украинской границы на пограничном пункте "Ягодин-Дорохуск" продлится до 3 декабря. Она действует только в отношении грузового транспорта, а движение автобусов, автомобилей с гуманитарной помощью, скоропортящимися товарами, животными и опасными грузами (например, цистернами с топливом) разрешается в обоих направлениях.