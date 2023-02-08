Польща днями відправить до України третій пакет енергетичної допомоги

Польща підготувала для України уже третій пакет енергетичної допомоги
За кілька днів польська влада направить до України обладнання, необхідне для енергоінфраструктури. Це буде уже третій пакет енергетичної допомоги від Польщі.
Про це під час засідання комісії Сейму з національної оборони заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, передає "Укрінформ".
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Третій пакет польської допомоги
Представник МЗС Республіки Польща, виступаючи в стінах парламенту, заявив, що черговий пакет допомоги для України уже готовий до відправки.
"Найближчими днями буде третій пакет допомоги з енергетичним обладнанням для України", — повідомив Вавжик.
Попередні енергетичні пакети
Заступник міністра закордонних справ наголосив, що два попередні пакети допомоги енергетичній інфраструктурі України, ураженій численними ракетними і дроновими атаками з боку російських окупантів, Польща передала 2022 року. Перший — в кінці листопада, другий — в кінці грудня.
Більшу частину тієї допомоги було відправлено на Хмельницьку атомну електростанцію.
Нагадаємо, що учора, 7 лютого, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало на потреби української енергетичної системи газотурбінну мобільну електростанцію.
Загальна потужність цього обладнання становить 28 МВт.
"Уряд США забезпечує критично важливу підтримку, мета якої – допомогти Україні та українцям пройти зимовий період і здобути перемогу у війні", — запевнила заступниця Адміністратора USAID Ізобель Коулман.
Додамо, що Шмигаль на "енергетичному Рамштайні" назвав чотири кроки для порятунку української енергосистеми.
Україні потрібно, за словами Шмигаля:
- Максимально відремонтувати пошкоджені лінії електропередачі та розподілу.
- Відновити та децентралізувати генерацію там, де це можливо.
- Впровадити програми енергоефективності.
- Посилити транскордонну торгівлю електроенергією.
Фото: Facebook Вавжика