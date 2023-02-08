Польша на днях отправит в Украину третий пакет энергетической помощи

Предыдущая польская помощь, заявил Петр Вавжик, была доставлена на Хмельницкую АЭС

Через несколько дней польские власти направят в Украину оборудование, необходимое для энергоинфраструктуры. Это будет третий пакет энергетической помощи от Польши.

Об этом во время заседания комиссии Сейма по национальной обороне заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, передает "Укринформ".

Третий пакет польской помощи

Представитель МИД Республики Польша, выступая в стенах парламента, заявил, что очередной пакет помощи для Украины уже готов к отправке.

"В ближайшие дни будет третий пакет помощи с энергетическим оборудованием для Украины", — сообщил Вавжик.

Предыдущие энергетические пакеты

Замминистра иностранных дел подчеркнул, что два предыдущих пакета помощи энергетической инфраструктуре Украины, пораженной многочисленными ракетными и дроновыми атаками со стороны российских оккупантов, Польша передала в 2022 году. Первый – в конце ноября, второй – в конце декабря.

Большая часть той помощи была отправлена на Хмельницкую атомную электростанцию.

Напомним, что вчера, 7 февраля, Агентство США по международному развитию (USAID) передало на нужды украинской энергетической системы газотурбинную мобильную электростанцию.

Общая мощность этого оборудования составляет 28 МВт.

"Правительство США обеспечивает критически важную поддержку, цель которой - помочь Украине и украинцам пройти зимний период и одержать победу в войне", — заверила заместитель Администратора USAID Изобель Коулман.

Добавим, что Шмигаль на "энергетическом Рамштайне" назвал четыре шага по спасению украинской энергосистемы.

Украине нужно, по словам Шмыгаля:

Максимально ремонтировать поврежденные линии электропередачи и распределения. Восстановить и децентрализовать генерацию там, где это возможно. Внедрить программы энергоэффективности. Усилить трансграничную торговлю электроэнергией.

Фото: Facebook Вавжика