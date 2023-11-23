Польські перевізники хочуть заблокувати ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

Машини на польсько-українському кордоні. Фото: Polskeradio.pl

Польські вантажоперевізники, які вже понад два тижні проводять акції протесту, блокуючи рух вантажівок на українському кордоні, можуть розпочати блокаду ще одного прикордонного переходу. Є непідтверджені дані щодо планів протестувальників із Польщі розширити свої дії на контрольно-пропускний пункт "Ніжанковичі — Мальховиці".

Про це повідомляє Державна митна служба України.

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У повідомленні уточнюється, що кількість вантажівок, які очікують на виїзд з України, збільшилася з 1300 до 2000.

"За непідтвердженою інформацією, є наміри поширити блокування також на пункт контролю "Ніжанковичі — Мальховіце". Там електронна черга з вантажних автомобілів на виїзд з України зросла з 1300 до 2000 автомобілів", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Державної митної служби. Фото: скриншот

У чому почався страйк польських перевізників

З 6 листопада польські перевізники розпочали страйк, який, за їхніми заявами, триватиме до початку січня 2024 року. Вони вже заблокували три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною — "Ягодин — Дорогуськ", "Краковець — Корчева", "Рава-Руська — Хребене", пропускаючи вантажний транспорт не частіше, ніж одна вантажівка на годину в кожному напрямку. Однак це не зачіпає автобуси, легкові автомобілі та пішоходів.

Нагадаємо, що блокада руху вантажного транспорту, що почалася 6 листопада, на кордоні з Польщею триває. На сьогодні у черзі на кордоні у бік України стоять 2600 вантажівок.