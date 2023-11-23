Польские перевозчики хотят заблокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Машины на польско-украинской границе. Фото: Polskeradio.pl

Польские грузоперевозчики, уже более двух недель проводящие акции протеста, блокируя движение грузовиков на украинской границе, могут начать блокаду еще одного пограничного перехода. Есть неподтвержденные данные о планах протестующих из Польши расширить свои действия на контрольно-пропускной пункт "Нижанковичи — Мальховице".

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

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В сообщении уточняется, что количество грузовиков, ожидающих выезда из Украины, увеличилось с 1300 до 2000.

"По неподтвержденной информации есть намерения распространить блокировку также на пункт контроля "Нижанковичи — Мальховице". Там электронная очередь из грузовых автомобилей на выезд из Украины выросла с 1300 до 2000 автомобилей", — говорится в сообщении.

Сообщение Государственной таможенной службы. Фото: скриншот

С чего началась забастовка польских перевозчиков

С 6 ноября польские перевозчики начали забастовку, которая, по их заявлениям, продолжится до начала января 2024 года. Они уже заблокировали три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной — "Ягодин — Дорогуск", "Краковец — Корчева", "Рава-Русская — Хребене", пропуская грузовой транспорт не чаще, чем один грузовик в час в каждом направлении. Однако это не затрагивает автобусы, легковые автомобили и пешеходов.

Напомним, что начавшаяся 6 ноября блокада движения грузового транспорта на границе с Польшей продолжается. На сегодня в очереди на границе в сторону Украины стоят 2600 грузовиков.