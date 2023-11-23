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Польские перевозчики хотят заблокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной

23 ноября 2023 16:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Польские перевозчики хотят заблокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной
Машины на польско-украинской границе. Фото: Polskeradio.pl
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Польские грузоперевозчики, уже более двух недель проводящие акции протеста, блокируя движение грузовиков на украинской границе, могут начать блокаду еще одного пограничного перехода. Есть неподтвержденные данные о планах протестующих из Польши расширить свои действия на контрольно-пропускной пункт "Нижанковичи  Мальховице".

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

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В сообщении уточняется, что количество грузовиков, ожидающих выезда из Украины, увеличилось с 1300 до 2000.

"По неподтвержденной информации есть намерения распространить блокировку также на пункт контроля "Нижанковичи — Мальховице". Там электронная очередь из грузовых автомобилей на выезд из Украины выросла с 1300 до 2000 автомобилей", — говорится в сообщении.

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Сообщение Государственной таможенной службы. Фото: скриншот

С чего началась забастовка польских перевозчиков

С 6 ноября польские перевозчики начали забастовку, которая, по их заявлениям, продолжится до начала января 2024 года. Они уже заблокировали три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной — "Ягодин — Дорогуск", "Краковец — Корчева", "Рава-Русская — Хребене", пропуская грузовой транспорт не чаще, чем один грузовик в час в каждом направлении. Однако это не затрагивает автобусы, легковые автомобили и пешеходов.

Напомним, что начавшаяся 6 ноября блокада движения грузового транспорта на границе с Польшей продолжается. На сегодня в очереди на границе в сторону Украины стоят 2600 грузовиков.

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