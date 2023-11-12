Польські страйкарі заблокували на кордоні 2500 вантажівок з України

Фури у черзі до кордону. Фото: Новини.LIVE

На українсько-польському кордоні у трьох пунктах пропуску, де рух блокують польські перевізники, на виїзд із Польщі в Україну очікують близько 2500 вантажівок.

Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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"Черга, яка створюється на території Польщі з вантажних транспортних засобів, які хочуть перетнути кордон в напрямку України, тільки росте. Станом на ранок сьогодні це 2500 вантажівок, які очікують на можливість перетину кордону, але їм ускладнюють рух польські перевізники", — сказав він.

За словами Демченка, більшість вантажівок знаходяться на напрямку пункту пропуску "Ягодин" — понад 50%, інші на пунктах пропуску "Рава-Руська" і "Краківець".

"На трьох напрямках рух ускладнено на більшості шляхах: як на в’їзд в Україну, так і на виїзд. Залишається лише єдиний напрямок, де більш-менш інтенсивно рухаються автівки на виїзд з України в Польщу, — це пункт пропуску "Краківець", — зазначив він.

Демченко висловив сподівання, що розблокувати пункти пропуску вдасться завдяки запланованій на 13 листопада зустрічі представників Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з представниками польської влади та перевізниками.

Раніше ми повідомляли, що у понеділок, 13 листопада, відбудеться зустріч Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України на кордоні за участю представників польських органів влади та транспортних компаній. Метою зустрічі є розв'язання проблем, пов'язаних із пропускними пунктами, як уточнює міністерство.

Нагадаємо, що раніше біля пунктів пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене" на кордоні з Польщею розпочався страйк польських далекобійників. Водночас в ДПСУ розповіли, скільки триватиме страйк шоферів.