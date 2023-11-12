Польские забастовщики заблокировали на границе 2500 грузовиков из Украины
На украинско-польской границе в трех пунктах пропуска, где движение блокируют польские перевозчики, выезда из Польши в Украину ожидают около 2500 грузовиков.
Об этом сообщил в эфире телемарафона "Єдині новини" пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
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"Очередь, которая создается на территории Польши из грузовых транспортных средств, которые хотят пересечь границу в направлении Украины, только растет. По состоянию на утро сегодня это 2500 грузовиков, которые ожидают возможности пересечения границы, но им движение усложняют польские перевозчики", — сказал он.
По словам Демченко, большинство грузовиков находятся на направлении пункта пропуска "Ягодин" — более 50%, другие на пунктах пропуска "Рава-Русская" и "Краковец".
"На трех направлениях движение затруднено на большинстве дорог: как на въезд в Украину, так и на выезд. Остается только единственное направление, где более или менее интенсивно двигаются автомобили на выезд из Украины в Польшу, — это пункт пропуска "Краковец", — отметил он.
Демченко выразил надежду, что разблокировать пункты пропуска удастся благодаря запланированной на 13 ноября встрече представителей Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины с представителями польских властей и перевозчиками.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 13 ноября, состоится встреча Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на границе с участием представителей польских органов власти и транспортных компаний. Цель встречи — решение проблем, связанных с пропускными пунктами, как уточняет министерство.
Напомним, что ранее возле пунктов пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорохуск" и "Рава-Русская-Хребене" на границе с Польшей началась забастовка польских дальнобойщиков. В то же время в ГПСУ рассказали, сколько будет продолжаться забастовка шоферов.
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