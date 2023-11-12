Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Польские забастовщики заблокировали на границе 2500 грузовиков из Украины arrow

Польские забастовщики заблокировали на границе 2500 грузовиков из Украины

12 ноября 2023 17:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Польские забастовщики заблокировали на границе 2500 грузовиков из Украины
Фуры в очереди к границе. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

На украинско-польской границе в трех пунктах пропуска, где движение блокируют польские перевозчики, выезда из Польши в Украину ожидают около 2500 грузовиков.

Об этом сообщил в эфире телемарафона "Єдині новини" пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Читайте также:

Польские забастовщики блокируют украинские фуры

"Очередь, которая создается на территории Польши из грузовых транспортных средств, которые хотят пересечь границу в направлении Украины, только растет. По состоянию на утро сегодня это 2500 грузовиков, которые ожидают возможности пересечения границы, но им движение усложняют польские перевозчики", — сказал он.

По словам Демченко, большинство грузовиков находятся на направлении пункта пропуска "Ягодин" — более 50%, другие на пунктах пропуска "Рава-Русская" и "Краковец".

"На трех направлениях движение затруднено на большинстве дорог: как на въезд в Украину, так и на выезд. Остается только единственное направление, где более или менее интенсивно двигаются автомобили на выезд из Украины в Польшу, — это пункт пропуска "Краковец", — отметил он.

Демченко выразил надежду, что разблокировать пункты пропуска удастся благодаря запланированной на 13 ноября встрече представителей Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины с представителями польских властей и перевозчиками.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 13 ноября, состоится встреча Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на границе с участием представителей польских органов власти и транспортных компаний. Цель встречи — решение проблем, связанных с пропускными пунктами, как уточняет министерство.

Напомним, что ранее возле пунктов пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорохуск" и "Рава-Русская-Хребене" на границе с Польшей началась забастовка польских дальнобойщиков. В то же время в ГПСУ рассказали, сколько будет продолжаться забастовка шоферов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины - 80x80

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме