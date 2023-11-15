Полтава закупить пакунків із солодощами дітям на понад 9 млн грн — Prozorro

Діти дивляться концерт в актовій залі. Фото: vitatv.com.ua

Полтава планує закупити на новорічні свята понад 28 тисяч пакунків із солодощами для дітей. Загальна вартість подарунків складає 9,2 мільйона гривень.

Відповідний тендер з'явився на платформі Prozorro.

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Що відомо про закупівлю пакунків на понад 9 млн грн

Департамент освіти Полтавської міської ради оголосив 14 листопада тендер на закупівлю новорічних подарунків із солодощами. Ці подарунки планують придбати для дітей, які відвідують дитсадки та навчаються у школах, ліцеях, гімназіях та навчально-виховних комплексах Полтави.

Очікувану вартість закупівлі 28 245 наборів складає 9,2 мільйона гривень, що становить 327 гривень за штуку. Вага кожного пакунка має бути не менш як 580 г.

Скриншот повідомлення тендеру з платформи Prozorro

Що входитиме в подарунковий набір для дітей

До новорічного пакунка мають входити такі солодощі:

цукерки глазуровані шоколадною, молочно-шоколадною або кондитерською глазур’ю — 4 шт.;

цукерки на вафельній основі — 4 шт.;

цукерки праліне — 11 шт.;

цукерки зі збивним корпусом, глазуровані шоколадною або кондитерською глазур’ю — 5 шт.;

цукерки з корпусами молочно-грильяжними та м’яким грильяжем — 4 шт.;

цукерки глазуровані, неглазуровані желейні — 6 шт.;

цукерки карамель — 4 шт.;

шоколад — 2 шт.

Коли планують закупити новорічні пакунки

Подарунки хочуть закупити до 10 грудня 2023 року. Переможців тендеру визначатимуть 23 листопада на аукціоні, а потім ще кілька тижнів відбуватиметься перевірка їхніх документів.

Нагадаємо, що в Одесі планують відремонтувати будівлю навчального корпусу "Одеської політехніки", яка постраждала внаслідок ракетного удару. Наразі відомо, що попередні роботи оцінили у понад 30 мільйонів гривень.