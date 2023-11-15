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Полтава закупит свертков со сладостями детям более чем на 9 млн грн — Prozorro

15 ноября 2023 04:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Полтава закупит свертков со сладостями детям более чем на 9 млн грн — Prozorro
Дети смотрят концерт в актовом зале. Фото: vitatv.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Полтава планирует закупить на новогодние праздники более 28 тысяч свертков со сладостями для детей. Общая стоимость подарков составляет 9,2 миллиона гривен.

Соответствующий тендер появился на платформе Prozorro.

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Что известно о закупке свертков более чем на 9 млн грн

Департамент образования Полтавского городского совета объявил 14 ноября тендер на закупку новогодних подарков со сладостями. Эти подарки планируют приобрести для детей, которые посещают детсады и учатся в школах, лицеях, гимназиях и учебно-воспитательных комплексах Полтавы.

Ожидаемая стоимость закупки 28245 наборов составляет 9,2 миллиона гривен, что составляет 327 гривен за штуку. Вес каждого свертка должен быть не менее 580 г.

Скриншот сообщения тендера с платформы Prozorro
Скриншот сообщения тендера с платформы Prozorro

Что будет входить в подарочный набор для детей

В новогодний сверток должны входить следующие сладости:

  • конфеты глазированные шоколадной, молочно-шоколадной или кондитерской глазурью — 4 шт.;
  • конфеты на вафельной основе — 4 шт.;
  • конфеты пралине — 11 шт.;
  • конфеты со сбивным корпусом, глазированные шоколадной или кондитерской глазурью — 5 шт.;
  • конфеты с корпусами молочно-грильяжными и мягким грильяжем — 4 шт.;
  • конфеты глазированные, неглазированные желейные — 6 шт.;
  • конфеты карамель — 4 шт.;
  • шоколад — 2 шт.

Когда планируют закупить новогодние свертки

Подарки хотят закупить по 10 декабря 2023 года. Победителей тендера будут определять 23 ноября на аукционе, а затем еще несколько недель пройдет проверка их документов.

Напомним, что в Одессе планируют отремонтировать здание учебного корпуса "Одесской политехники", которое пострадало в результате ракетного удара. Пока известно, что предыдущие работы оценили более чем в 30 миллионов гривен.

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