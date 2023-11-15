Полтава закупит свертков со сладостями детям более чем на 9 млн грн — Prozorro

Дети смотрят концерт в актовом зале. Фото: vitatv.com.ua

Полтава планирует закупить на новогодние праздники более 28 тысяч свертков со сладостями для детей. Общая стоимость подарков составляет 9,2 миллиона гривен.

Соответствующий тендер появился на платформе Prozorro.

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Департамент образования Полтавского городского совета объявил 14 ноября тендер на закупку новогодних подарков со сладостями. Эти подарки планируют приобрести для детей, которые посещают детсады и учатся в школах, лицеях, гимназиях и учебно-воспитательных комплексах Полтавы.

Ожидаемая стоимость закупки 28245 наборов составляет 9,2 миллиона гривен, что составляет 327 гривен за штуку. Вес каждого свертка должен быть не менее 580 г.

Скриншот сообщения тендера с платформы Prozorro

Что будет входить в подарочный набор для детей

В новогодний сверток должны входить следующие сладости:

конфеты глазированные шоколадной, молочно-шоколадной или кондитерской глазурью — 4 шт.;

конфеты на вафельной основе — 4 шт.;

конфеты пралине — 11 шт.;

конфеты со сбивным корпусом, глазированные шоколадной или кондитерской глазурью — 5 шт.;

конфеты с корпусами молочно-грильяжными и мягким грильяжем — 4 шт.;

конфеты глазированные, неглазированные желейные — 6 шт.;

конфеты карамель — 4 шт.;

шоколад — 2 шт.

Когда планируют закупить новогодние свертки

Подарки хотят закупить по 10 декабря 2023 года. Победителей тендера будут определять 23 ноября на аукционе, а затем еще несколько недель пройдет проверка их документов.

Напомним, что в Одессе планируют отремонтировать здание учебного корпуса "Одесской политехники", которое пострадало в результате ракетного удара. Пока известно, что предыдущие работы оценили более чем в 30 миллионов гривен.