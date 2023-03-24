Полтавська область змінює тривалість комендантської години через посівну

Комендантська година на Полтавщині буде тривати з 23:00 до 04:00

Полтавська область скорочує тривалість комендантської години на прохання аграріїв. Нові правила діятимуть вже з 27 березня.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Що відомо

"Скорочуємо тривалість комендантської години. З цим питанням до нас звернулися аграрії. В області стартувала посівна, триває підживлення озимих культур. Збільшився світловий день", — повідомив чиновник.

Лунін зазначив, що робітники виходять рано вранці в поля, тому є потреба змінити проміжок часу, протягом якого заборонено пересування.

"За рішенням Ради оборони області з 27 березня в Полтавській області комендантська година триватиме з 23:00 до 04:00", — повідомив голова ОВА.

Які обмеження діють під час комендантської години

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та інших громадських місцях, а також пересуватися транспортом чи пішки.

Якщо у заборонений час людина перебуває на вулиці, то комендантський патруль має право затримати цю особу та перевірити наявність документів, встановити причину порушення комендантської години.

У разі потреби може бути проведений огляд речей, транспортного засобу та навіть приміщення затриманого.

Якщо затриманий чинить опір або не виконує законних вимог комендантського патруля, то до такої особи можуть застосувати фізичну силу або (у крайньому разі) вогнепальну зброю.

Нагадаємо, що комендантську годину у Києві скоротять вже 26 березня. Вона триватиме з 00:00 до 05:00 ранку.

З 26 березня громадський транспорт Києва працюватиме на годину довше. Це пов'язано зі скороченням тривалості комендантської години у столиці.