Полтавская область меняет продолжительность комендантского часа из-за посевной

Комендантский час в Полтавской области будет длиться с 23:00 до 04:00

Полтавская область сокращает продолжительность комендантского часа по просьбе аграриев. Новые правила будут действовать уже с 27 марта.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Что известно

"Сокращаем продолжительность комендантского часа. С этим вопросом к нам обратились аграрии. В области стартовала посевная, продолжается подкормка озимых культур. Увеличился световой день", — сообщил чиновник.

Лунин отметил, что рабочие выходят рано утром в поля, поэтому необходимо изменить промежуток времени, в течение которого запрещено передвижение.

"По решению Совета обороны области с 27 марта в Полтавской области комендантский час продлится с 23:00 до 04:00", — сообщил председатель ОВА.

Какие ограничения действуют во время комендантского часа

Во время комендантского часа запрещается находиться на улице и других общественных местах, а также передвигаться по транспорту или пешком.

Если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право задержать этого человека и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа.

В случае необходимости может быть произведен осмотр вещей, транспортного средства и даже помещения задержанного.

Если задержанный сопротивляется или не выполняет законных требований комендантского патруля, то к такому лицу могут применить физическую силу или (по крайней мере) огнестрельное оружие.

Напомним, что комендантский час в Киеве сократят уже 26 марта. Он будет длиться с 00:00 до 05:00 утра.

С 26 марта общественный транспорт Киева будет работать на час дольше. Это связано с сокращением продолжительности комендантского часа в столице.