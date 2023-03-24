Полтавская область меняет продолжительность комендантского часа из-за посевной
Полтавская область сокращает продолжительность комендантского часа по просьбе аграриев. Новые правила будут действовать уже с 27 марта.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
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Что известно
"Сокращаем продолжительность комендантского часа. С этим вопросом к нам обратились аграрии. В области стартовала посевная, продолжается подкормка озимых культур. Увеличился световой день", — сообщил чиновник.
Лунин отметил, что рабочие выходят рано утром в поля, поэтому необходимо изменить промежуток времени, в течение которого запрещено передвижение.
"По решению Совета обороны области с 27 марта в Полтавской области комендантский час продлится с 23:00 до 04:00", — сообщил председатель ОВА.
Какие ограничения действуют во время комендантского часа
Во время комендантского часа запрещается находиться на улице и других общественных местах, а также передвигаться по транспорту или пешком.
Если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право задержать этого человека и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа.
В случае необходимости может быть произведен осмотр вещей, транспортного средства и даже помещения задержанного.
Если задержанный сопротивляется или не выполняет законных требований комендантского патруля, то к такому лицу могут применить физическую силу или (по крайней мере) огнестрельное оружие.
Напомним, что комендантский час в Киеве сократят уже 26 марта. Он будет длиться с 00:00 до 05:00 утра.
С 26 марта общественный транспорт Киева будет работать на час дольше. Это связано с сокращением продолжительности комендантского часа в столице.