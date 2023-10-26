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Помер екскомандувач Повітряних Сил ЗСУ Сергій Онищенко

26 жовтня 2023 20:45
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Ілля Рябінін
редактор
Помер екскомандувач Повітряних Сил ЗСУ Сергій Онищенко
Сергій Онищенко. Фото: Міністерство оборони України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

25 жовтня 2023 року пішов із життя екскомандувач Повітряних сил Збройних сил України, генерал-полковник Сергій Онищенко. Він командував військовою авіацією України протягом 2010-2012 років. 

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

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Хто такий Сергій Онищенко

Сергій Онищенко народився 23 лютого 1954 року в Чугуєві на Харківщині у військовій родині: його батько також льотчик, тож приклад було брати з кого. Закінчив Харківське вище військове авіаційне училище льотчиків, Військово-повітряну академію, Академію Збройних Сил України.

Протягом років служби змінив чимало гарнізонів та посад. Почав з посади старшого льотчика. Пізніше став командиром ескадрильї, згодом заступником командира та командира винищувального авіаційного полку, заступником командира авіаційної дивізії.

У 1992-му Сергія Онищенка призначили на посаду заступника начальника бойової підготовки управління Військово-повітряних сил України. У 1997-му він став командиром винищувальної авіадивізії, а наступного року — командиром 14-го авіаційного корпусу.

У 2004-му Онищенко став першим заступником Командувача Повітряних Сил ЗС України. А у період 2010-2012 років обійняв посаду командувача Повітряних сил Збройних сил України.

Нагадаємо, що раніше на війні загинув ексгравець київського "Динамо" Олександр Щетинін. 

Також цього року пішла українська співачка Ніна Матвієнко.

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