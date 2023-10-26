Помер екскомандувач Повітряних Сил ЗСУ Сергій Онищенко
25 жовтня 2023 року пішов із життя екскомандувач Повітряних сил Збройних сил України, генерал-полковник Сергій Онищенко. Він командував військовою авіацією України протягом 2010-2012 років.
Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.
Хто такий Сергій Онищенко
Сергій Онищенко народився 23 лютого 1954 року в Чугуєві на Харківщині у військовій родині: його батько також льотчик, тож приклад було брати з кого. Закінчив Харківське вище військове авіаційне училище льотчиків, Військово-повітряну академію, Академію Збройних Сил України.
Протягом років служби змінив чимало гарнізонів та посад. Почав з посади старшого льотчика. Пізніше став командиром ескадрильї, згодом заступником командира та командира винищувального авіаційного полку, заступником командира авіаційної дивізії.
У 1992-му Сергія Онищенка призначили на посаду заступника начальника бойової підготовки управління Військово-повітряних сил України. У 1997-му він став командиром винищувальної авіадивізії, а наступного року — командиром 14-го авіаційного корпусу.
У 2004-му Онищенко став першим заступником Командувача Повітряних Сил ЗС України. А у період 2010-2012 років обійняв посаду командувача Повітряних сил Збройних сил України.
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