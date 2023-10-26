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Умер экс-командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Онищенко

26 октября 2023 20:45
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Умер экс-командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Онищенко
Сергей Онищенко. Фото: Министерство обороны Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

25 октября 2023 года ушел из жизни экс-командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-полковник Сергей Онищенко. Он командовал военной авиацией Украины в течение 2010-2012 годов.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

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Кто такой Сергей Онищенко

Сергей Онищенко родился 23 февраля 1954 года в Чугуеве Харьковской области в военной семье: его отец — тоже летчик, поэтому пример было брать с кого. Окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков, Военно-воздушную академию, Академию Вооруженных сил Украины.

В годы службы сменил немало гарнизонов и должностей. Начал с должности старшего летчика. Позже стал командиром эскадрильи, затем заместителем командира и командира истребительного авиационного полка, заместителем командира авиационной дивизии.

В 1992 году Сергей Онищенко был назначен на должность заместителя начальника боевой подготовки управления Военно-воздушных сил Украины. В 1997 году он стал командиром истребительной авиадивизии, а в следующем году — командиром 14-го авиационного корпуса.

В 2004-м Онищенко стал первым заместителем Командующего Воздушными силами ВС Украины. А в период 2010-2012 годов занял должность командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее на войне погиб экс-игрок киевского "Динамо" Александр Щетинин.

Также в этом году ушла украинская певица Нина Матвиенко.

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