Помер колишній очільник Херсонської ОДА Лагута

Колишній очільник Херсонської ОДА Геннадій Лагута. Фото: google.com

Із життя пішов колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Висловлюємо щирі співчуття родині покійного та поділяємо її горе", — наголосив Прокудін.

За його словами, він розуміє гіркоту втрати усіх, хто знав, любив і поважав Геннадія Миколайовича.

За інформацією від джерел "МОСТа" в оточенні Геннадія Лагути, він помер сьогодні вночі і одній з київських лікарень

Колишній очільник Херсонської ОДА Геннадій Лагута. Фото: google.com

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Що відомо про Геннадія Лагуту

Геннадій Лагута народився 10 серпня 1974 року у місті Бердянськ Запорізької області.

У 2010 році депутат Чапаєвської селищної ради від "Народної партії". На момент балотування — начальник охорони в ТОВ "Цукрове".

У 2017-2020 роках був виконавчим директором благодійної організації "Благодійний фонд Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!" в Херсоні. У 2019 році помічник Колихаєва у ВРУ.

У 2015 році балотувався до Херсонської міської ради сьомого скликання.

У 2020-2021 роках заступник голови Херсонської обласної ради.

З 26 жовтня 2021 до 9 липня 2022 року — голова Херсонської обласної державної адміністрації. Згідно з офіційними даними, звільнився з посади за власним бажанням.

У 2023 році СБУ оголосила про підозру Лагуті за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів і бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство). Він привласнив автомобіль, який під час повномасштабного вторгнення йому надали в тимчасове безоплатне користування.

Нагадаємо, у Литві померла українська журналістка, керівниця київського бюро "Радіо Свобода" Інна Кузнецова. Сталося це у Вільнюсі, 16 вересня.

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