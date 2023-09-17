Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Помер колишній очільник Херсонської ОДА Лагута arrow

Помер колишній очільник Херсонської ОДА Лагута

17 вересня 2023 10:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Помер колишній очільник Херсонської ОДА Лагута
Колишній очільник Херсонської ОДА Геннадій Лагута. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Із життя пішов колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також:

Смерть Лагути

"Висловлюємо щирі співчуття родині покійного та поділяємо її горе", — наголосив Прокудін.

За його словами, він розуміє гіркоту втрати усіх, хто знав, любив і поважав Геннадія Миколайовича.

За інформацією від джерел "МОСТа" в оточенні Геннадія Лагути, він помер сьогодні вночі і одній з київських лікарень

Помер ексочільник Херсонської ОДА Геннадій Лагута
Колишній очільник Херсонської ОДА Геннадій Лагута. Фото: google.com
null
Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Що відомо про Геннадія Лагуту

Геннадій Лагута народився 10 серпня 1974 року у місті Бердянськ Запорізької області.

У 2010 році депутат Чапаєвської селищної ради від "Народної партії". На момент балотування — начальник охорони в ТОВ "Цукрове".

У 2017-2020 роках був виконавчим директором благодійної організації "Благодійний фонд Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!" в Херсоні.  У 2019 році помічник Колихаєва у ВРУ. 

У 2015 році балотувався до Херсонської міської ради сьомого скликання.

У 2020-2021 роках заступник голови Херсонської обласної ради.

З 26 жовтня 2021 до 9 липня 2022 року — голова Херсонської обласної державної адміністрації. Згідно з офіційними даними, звільнився з посади за власним бажанням.

У 2023 році СБУ оголосила про підозру Лагуті за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів і бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство). Він привласнив автомобіль, який під час повномасштабного вторгнення йому надали в тимчасове безоплатне користування.

Нагадаємо, у Литві померла українська журналістка, керівниця київського бюро "Радіо Свобода" Інна Кузнецова. Сталося це у Вільнюсі, 16 вересня. 

Також ми писали, що у Львові на 76-му році життя помер народний артист України Олександр Кузьменко. Актор театру імені Марії Заньковецької був родом із Нікополя Дніпропетровської області.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз