Помер колишній очільник Херсонської ОДА Лагута
Із життя пішов колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Смерть Лагути
"Висловлюємо щирі співчуття родині покійного та поділяємо її горе", — наголосив Прокудін.
За його словами, він розуміє гіркоту втрати усіх, хто знав, любив і поважав Геннадія Миколайовича.
За інформацією від джерел "МОСТа" в оточенні Геннадія Лагути, він помер сьогодні вночі і одній з київських лікарень
Що відомо про Геннадія Лагуту
Геннадій Лагута народився 10 серпня 1974 року у місті Бердянськ Запорізької області.
У 2010 році депутат Чапаєвської селищної ради від "Народної партії". На момент балотування — начальник охорони в ТОВ "Цукрове".
У 2017-2020 роках був виконавчим директором благодійної організації "Благодійний фонд Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!" в Херсоні. У 2019 році помічник Колихаєва у ВРУ.
У 2015 році балотувався до Херсонської міської ради сьомого скликання.
У 2020-2021 роках заступник голови Херсонської обласної ради.
З 26 жовтня 2021 до 9 липня 2022 року — голова Херсонської обласної державної адміністрації. Згідно з офіційними даними, звільнився з посади за власним бажанням.
У 2023 році СБУ оголосила про підозру Лагуті за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів і бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство). Він привласнив автомобіль, який під час повномасштабного вторгнення йому надали в тимчасове безоплатне користування.
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