Умер бывший глава Херсонской ОГА Лагута
Из жизни ушел бывший глава Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Смерть Лагуты
"Выражаем искренние соболезнования семье покойного и разделяем ее горе", — подчеркнул Прокудин.
По его словам, он понимает горечь потери всех, кто знал, любил и уважал Геннадия Николаевича.
По информации от источников "МОСТа" в окружении Геннадия Лагуты, он умер сегодня ночью и одной из киевских больниц.
Что известно о Геннадии Лагуте
Геннадий Лагута родился 10 августа 1974 года в городе Бердянск Запорожской области.
В 2010 году депутат Чапаевского поселкового совета от "Народной партии". На момент баллотирования — начальник охраны в ООО "Сахарное".
В 2017-2020 годах был исполнительным директором благотворительной организации "Благотворительный фонд Игоря Колихаева "Нам здесь жить!" в Херсоне. В 2019 году помощник Колихаева в ВРУ.
В 2015 году баллотировался в Херсонский городской совет седьмого созыва.
В 2020-2021 годах — заместитель главы Херсонского областного совета.
С 26 октября 2021 года по 9 июля 2022 года — глава Херсонской областной государственной администрации. Согласно официальным данным, уволился с должности по собственному желанию.
В 2023 году СБУ объявила о подозрении Лагуте по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество). Он присвоил автомобиль, который во время полномасштабного вторжения ему был предоставлен во временное безвозмездное пользование.
Напомним, в Литве умерла украинская журналистка, руководитель киевского бюро "Радио Свобода" Инна Кузнецова. Произошло это в Вильнюсе, 16 сентября.
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