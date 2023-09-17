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Умер бывший глава Херсонской ОГА Лагута

17 сентября 2023 10:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Умер бывший глава Херсонской ОГА Лагута
Бывший глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Из жизни ушел бывший глава Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"Выражаем искренние соболезнования семье покойного и разделяем ее горе", — подчеркнул Прокудин.

По его словам, он понимает горечь потери всех, кто знал, любил и уважал Геннадия Николаевича.

По информации от источников "МОСТа" в окружении Геннадия Лагуты, он умер сегодня ночью и одной из киевских больниц.

Умер экс-глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута
Бывший глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута. Фото: google.com
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Пост Прокудина. Фото: скриншот

Что известно о Геннадии Лагуте

Геннадий Лагута родился 10 августа 1974 года в городе Бердянск Запорожской области.

В 2010 году депутат Чапаевского поселкового совета от "Народной партии". На момент баллотирования — начальник охраны в ООО "Сахарное".

В 2017-2020 годах был исполнительным директором благотворительной организации "Благотворительный фонд Игоря Колихаева "Нам здесь жить!" в Херсоне. В 2019 году помощник Колихаева в ВРУ.

В 2015 году баллотировался в Херсонский городской совет седьмого созыва.

В 2020-2021 годах — заместитель главы Херсонского областного совета.

С 26 октября 2021 года по 9 июля 2022 года — глава Херсонской областной государственной администрации. Согласно официальным данным, уволился с должности по собственному желанию.

В 2023 году СБУ объявила о подозрении Лагуте по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество). Он присвоил автомобиль, который во время полномасштабного вторжения ему был предоставлен во временное безвозмездное пользование.

Напомним, в Литве умерла украинская журналистка, руководитель киевского бюро "Радио Свобода" Инна Кузнецова. Произошло это в Вильнюсе, 16 сентября.

Также мы писали, что во Львове на 76-м году жизни умер народный артист Украины Александр Кузьменко. Актер театра имени Марии Заньковецкой был родом из Никополя Днепропетровской области.

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