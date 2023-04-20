Помер відомий скульптор та архітектор Володимир Мельниченко

Український скульптор Володимир Мельниченко. Фото: Chaika Dmytro/Wikimedia commons

У віці 91 року помер Володимир Мельниченко, український художник, скульптор та архітектор. Прощання з Мельниченком відбудеться пізніше.

Про це повідомляє співтовариство, яке займається збереженням культурної спадщини Мельниченка та його дружини, художниці Ади Рибачук.

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Володимир Мельниченко був заслуженим художником України, членом Національної спілки художників України та Всеукраїнської творчої спілки "Конгрес літераторів України", почесним членом Національної спілки кінематографістів України та Народної академії культури та людських цінностей (США). Він народився 25 січня 1932 року у Києві, а 1950 року закінчив Київську художню школу імені Шевченка. Наступного року він вступив до Київського державного художнього інституту, де навчався у таких майстрів, як Шаронов, Іржаковський, Яблонська та Трохименко.

Мельниченко творив у різних жанрах та техніках, таких як архітектура, скульптура, живопис, графіка, фотографія та монументальне мистецтво. Він також працював у тандемі з дружиною, Адою Рибачук, та підписував свої спільні роботи абревіатурою АРВМ.

Смерть Володимира Мельниченка — велика втрата для світового мистецтва. Він був не лише талановитим художником, а й унікальним майстром у галузі архітектури та скульптури. Його роботи прикрашають багато міст України та інших країн світу, і його внесок у розвиток світової культури залишиться назавжди у нашій пам'яті.

Нагадаємо, що американський актор Том Сайзмор, який прославився ролями у фільмах "Врятувати рядового Райана" та "Чорний яструб", помер у віці 61 року. Сайзмор був у комі після розриву аневризми мозку.

Так, 20 лютого зірка фільмів "Перл-Харбор" та "Врятувати рядового Райяна" госпіталізована у критичному стані.