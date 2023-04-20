Умер известный скульптор и архитектор Владимир Мельниченко

Украинский скульптор Владимир Мельниченко. Фото: Chaika Dmytro/Wikimedia commons

В возрасте 91 года скончался Владимир Мельниченко, украинский художник, скульптор и архитектор. Прощание с Мельниченко состоится позже.

Об этом сообщает сообщество, занимающееся сохранением культурного наследия Мельниченко и его жены, художницы Ады Рыбачук.

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Владимир Мельниченко был заслуженным художником Украины, членом Национального союза художников Украины и Всеукраинского творческого союза "Конгресс литераторов Украины", почетным членом Национального союза кинематографистов Украины и Народной академии культуры и человеческих ценностей (США). Он родился 25 января 1932 года в Киеве, а в 1950 году окончил Киевскую художественную школу имени Шевченко. В следующем году он поступил в Киевский государственный художественный институт, где учился у таких мастеров, как Шаронов, Иржаковский, Яблонская и Трохименко.

Мельниченко творил в различных жанрах и техниках, таких как архитектура, скульптура, живопись, графика, фотография и монументальное искусство. Он также работал в тандеме с женой, Адой Рыбачук, и подписывал свои общие работы аббревиатурой АРВМ.

Смерть Владимира Мельниченко — большая потеря для мирового искусства. Он был не только талантливым художником, но и уникальным мастером в области архитектуры и скульптуры. Его работы украшают многие города Украины и других стран мира, и его вклад в развитие мировой культуры останется навсегда в нашей памяти.

Напомним, что американский актер Том Сайзмор, прославившийся ролями в фильмах "Спасти рядового Райана" и "Черный ястреб", умер в возрасте 61 года. Сайзмор был в коме после разрыва аневризмы мозга.

Так, 20 февраля звезда фильмов "Перл-Харбор" и "Спасти рядового Райяна" госпитализирована в критическом состоянии.