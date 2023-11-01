Помер відомий спортивний журналіст Артем Франков

Відомий спортивний журналіст Артем Франков. Фото: Facebook

Помер журналіст, головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков. Днем раніше стало відомо, що йому стало зле і він потрапив до реанімації. Згодом стало відомо, що у нього інсульт.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив спортивний коментатор Андрій Шахов.

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Повідомляється, що Франков переніс інсульт і перебував у реанімації. До цього у нього вже був один інсульт.

"Слів немає. Світла пам'ять, друже. І дякую за все", — написав заступник головного редактора журналу "Футбол" Андрій Шахов.

Повідомлення про смерть Франкова. Фото: скриншот

Зазначимо, що Франков з 1997 року був головним редактором культового у 2000 роки журнал "Футбол", який припинив своє існування 2022 року.

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