Помер відомий спортивний журналіст Артем Франков
Помер журналіст, головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков. Днем раніше стало відомо, що йому стало зле і він потрапив до реанімації. Згодом стало відомо, що у нього інсульт.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив спортивний коментатор Андрій Шахов.
Смерть Артема Франкова
Повідомляється, що Франков переніс інсульт і перебував у реанімації. До цього у нього вже був один інсульт.
"Слів немає. Світла пам'ять, друже. І дякую за все", — написав заступник головного редактора журналу "Футбол" Андрій Шахов.
Зазначимо, що Франков з 1997 року був головним редактором культового у 2000 роки журнал "Футбол", який припинив своє існування 2022 року.
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