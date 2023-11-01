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Умер известный спортивный журналист Артем Франков

1 ноября 2023 02:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Умер известный спортивный журналист Артем Франков
Известный спортивный журналист Артем Франков. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Умер журналист, главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков. Днем ранее стало известно, что ему стало плохо и он попал в реанимацию. В последствии стало известно, что у него инсульт.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спортивный комментатор Андрей Шахов.

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Сообщается, что Франков перенес инсульт и находился в реанимации. До этого у него уже был один инсульт.

"Слов нет. Светлая память, друг. И спасибо за все", — написал заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов.

Сообщение о смерти Франкова
Сообщение о смерти Франкова. Фото: скриншот

Отметим, что Франков с 1997 года был главным редактором культового в 2000 году журнала "Футбол", который прекратил свое существование в 2022 году.

Напомним, бывший форвард "Динамо" становится звездой в чемпионате Польши — о ком идет речь.

Неймар, Бекхэм и другие звезды футбола по-разному отреагировали на Золотой мяч Месси.

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