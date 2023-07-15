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Помічник ветерана: кого візьмуть та яка зарплата

15 липня 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Помічник ветерана: кого візьмуть та яка зарплата
В Україні готують помічників ветерана. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні усіх охочих запрошують зареєструватись на навчання для вакансії "помічник ветерана". Після навчання обіцяють усіх працевлаштувати.

На першому етапі планують взяти на роботу 400 осіб. Новини.LIVE зібрали інформацію про те, хто може стати помічником ветерана та яку зарплату отримуватиме.

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Помічник ветерана

Помічник ветерана, як передбачається, допомагатиме захисникам, які повернулися з фронту, пройти адаптацію до мирного життя. Вони розповідатимуть, які існують послуги, соцгарантії, а також допоможуть пройти програму підвищення кваліфікації та в результаті працевлаштування.

Поки проєкт працюватиме у таких областях:

  • Вінницькій,
  • Дніпропетровській,
  • Львівській,
  • Миколаївській. 

Заробітна плата встановлена на рівні 16 тис. грн.

Хто може подати заявку

Кандидати на посаду мають відповідати таким умовам:

  • помічниками можуть стати ветерани війни, члени сім'ї захисників, постраждалі учасники під час Революції гідності, члени родини загиблих/померлих ветеранів, члени сім’ї загиблих/померлих захисників чи захисниць України, які перебувають на обліку в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни;
  • ступінь освіти — щонайменше молодший бакалавр;
  • ідентифікаційний код;
  • бажання допомогти ветерану у територіальній громаді.

Подавати заявки можна за посиланням. У разі успішного відбору громадянам потрібно буде пройти співбесіду та спеціалізоване навчання. 

Зауважимо, у Мінветеранів вже підрахували, що після війни бойовий досвід за плечима матимуть 1,5 мільйонів українців.

Нагадаємо, у Києві планують створити реабілітаційний центр для поранених захисників. Установу збудують у Пущі-Водиці.

Також на базі госпіталю ветеранів війни буде створений Медичний центр реабілітації та паліативної допомоги на 350 ліжок. Тут надаватимуть кваліфіковану реабілітаційну допомогу.

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