Помощник ветерана: кого возьмут и какая зарплата
В Украине всех желающих приглашают зарегистрироваться на обучение на "помощника ветерана". После учебы обещают всех трудоустроить.
На первом этапе планируется взять на работу 400 человек. Новини.LIVE собрали информацию о том, кто может стать помощником ветерана и какую зарплату будет получать.
Помощник ветерана
Помощник ветерана, как предполагается, будет помогать вернувшимся с фронта защитникам пройти адаптацию к мирной жизни. Они будут рассказывать о существующих услугах, соцгарантиях, а также помогут пройти программу повышения квалификации и в результате трудоустройства.
Пока проект будет работать в следующих областях:
- Винницкой,
- Днепропетровской,
- Львовской,
- Николаевской.
Зарплата установлена на уровне 16 тыс. грн.
Кто может подать заявку
Кандидаты на должность должны отвечать следующим условиям:
- помощниками могут стать ветераны войны, члены семьи защитников, пострадавшие участники во время революции достоинства, члены семьи погибших/умерших ветеранов, члены семьи погибших/умерших защитников или защитниц Украины, состоящих на учете в Едином государственном реестре ветеранов войны;
- степень образования — не менее младший бакалавр;
- идентификационный код;
- желание помочь ветерану в территориальной общине.
Подавать заявки можно по ссылке. В случае успешного отбора, гражданам необходимо пройти собеседование и специализированное обучение.
Отметим, в Минветеранов уже подсчитали, что после войны боевой опыт за плечами будут иметь 1,5 миллиона украинцев.
Напомним, в Киеве планируется создать реабилитационный центр для раненых защитников. Заведение построят в Пуще-Водице.
Также на базе госпиталя ветеранов войны будет создан Медицинский центр реабилитации и паллиативной помощи на 350 коек. Здесь будут оказываться квалифицированная реабилитационная помощь.