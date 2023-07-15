Помощник ветерана: кого возьмут и какая зарплата

В Украине готовят помощников ветерана. Фото: Facebook

В Украине всех желающих приглашают зарегистрироваться на обучение на "помощника ветерана". После учебы обещают всех трудоустроить.

На первом этапе планируется взять на работу 400 человек. Новини.LIVE собрали информацию о том, кто может стать помощником ветерана и какую зарплату будет получать.

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Помощник ветерана

Помощник ветерана, как предполагается, будет помогать вернувшимся с фронта защитникам пройти адаптацию к мирной жизни. Они будут рассказывать о существующих услугах, соцгарантиях, а также помогут пройти программу повышения квалификации и в результате трудоустройства.

Пока проект будет работать в следующих областях:

Винницкой,

Днепропетровской,

Львовской,

Николаевской.

Зарплата установлена на уровне 16 тыс. грн.

Кто может подать заявку

Кандидаты на должность должны отвечать следующим условиям:

помощниками могут стать ветераны войны, члены семьи защитников, пострадавшие участники во время революции достоинства, члены семьи погибших/умерших ветеранов, члены семьи погибших/умерших защитников или защитниц Украины, состоящих на учете в Едином государственном реестре ветеранов войны;

степень образования — не менее младший бакалавр;

идентификационный код;

желание помочь ветерану в территориальной общине.

Подавать заявки можно по ссылке. В случае успешного отбора, гражданам необходимо пройти собеседование и специализированное обучение.

Отметим, в Минветеранов уже подсчитали, что после войны боевой опыт за плечами будут иметь 1,5 миллиона украинцев.

Напомним, в Киеве планируется создать реабилитационный центр для раненых защитников. Заведение построят в Пуще-Водице.

Также на базе госпиталя ветеранов войны будет создан Медицинский центр реабилитации и паллиативной помощи на 350 коек. Здесь будут оказываться квалифицированная реабилитационная помощь.