Помилки у паспорті, через які можуть не випустити закордон

Закордонний паспорт України. Фото: БФ "Право на захист"

Плануючи поїздку, варто не лише перевірити валізу, але й стан головного документа — закордонного паспорта. Для того, щоб уникнути неприємних наслідків, треба звернути свою увагу не декілька моментів.

Про це повідомляється у матеріалі 24 Каналу.

Читайте також:

Кількість сторінок

Варто переконатися, що у паспорті є щонайменше дві вільні сторінки для нових штампів та віз. Адже, у деяких країнах вимагають аж цілу сторінку для своєї печатки. До того ж штампи ставлять прикордонники і можуть зробити це будь-де.

Термін дії

Важливо, що документ має бути дійсний щонайменше три місяці після дат, на які туристи планують подорож.

Зовнішній вигляд

Особливо це стосується, коли у паспорті є хоч найменші потертості, пошкоджені сторінки, або навіть нечитабельний шрифт. До того ж, будучи на відпочинку, прослідкуйте, щоб на паспорт не потрапила рідина.

Фото

По-перше, фото повинне бути якісним. По-друге, радять не захоплюватися гримом, щоб працівники аеропорту змогли розпізнати особу.

Оновлення даних

Передусім це стосується жінок, котрі змінюють прізвище, коли виходять заміж. Важливо пам'ятати, що термін заміни закордонного паспорта після переходу на нове прізвище — 1 місяць.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Маріуполі, що на Донеччині, чоловіків, які отримали російський паспорт, відправляють у військкомат. Таким чином окупанти хочуть відправити мирних жителів на війну проти України.