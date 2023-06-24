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Ошибки в паспорте, из-за которых могут не выпустить за границу

24 июня 2023 23:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ошибки в паспорте, из-за которых могут не выпустить заграницу
Загранпаспорт Украины. Фото: БФ "Право на защиту"
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Планируя поездку, стоит не только проверить чемодан, но и состояние главного документа — загранпаспорта. Для того чтобы избежать неприятных последствий, нужно обратить свое внимание не несколько моментов.

Об этом сообщается в материале 24 Канала.

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Количество страниц

Следует убедиться, что в паспорте есть как минимум две свободные страницы для новых штампов и виз. Ведь в некоторых странах требуют целую страницу для своей печати. К тому же штампы ставят пограничники и могут сделать это где угодно.

Срок действия

Важно, что документ должен действовать не менее трех месяцев после дат, на которые туристы планируют путешествие.

Внешний вид

Особенно это касается, когда в паспорте есть хоть малейшие потертости, поврежденные страницы или даже нечитаемый шрифт. К тому же, будучи на отдыхе, понаблюдайте, чтобы на паспорт не попала жидкость.

Фото

Во-первых, фото должно быть качественным. Во-вторых, советуют не увлекаться гримом, чтобы работники аэропорта смогли распознать личность.

Обновление данных

Прежде всего, это касается женщин, которые меняют фамилию, когда выходят замуж. Важно помнить, что срок замены загранпаспорта после перехода на новую фамилию — 1 месяц.

Напомним, ранее мы писали, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области мужчин, получивших российский паспорт, отправляют в военкомат. Таким образом, оккупанты хотят отправить мирных жителей на войну против Украины.

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