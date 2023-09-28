Понад 400 населених пунктів залишаються без світла через бойові дії, — Укренерго

Енергетики ремонтують об'єкти енергетичної інфраструктури. Фото: google

Під час масованого обстрілу росіян 27 вересня, вони пошкодили ТЕС в південному регіоні України. Загалом, через бойові дії без світла залишається 404 населені пункти.

Про це повідомили в Укренерго.

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Енергетики розповіли, що у середу, 27 вересня, вечірній максимум споживання був на рівні відповідного показника вівторка 26 вересня.

Водночас вчора ввечері через обстріл російських терористів зазнала пошкоджень теплова електростанція в південному регіоні. Для підтримки балансу між споживанням та виробництвом електроенергії обмежувалась робота вітрових та сонячних електростанцій в денні години з 10:30 до 15:20. Також триває планова ремонтна кампанія на енергоблоках електростанцій.

"Загалом, через бойові дії та з інших причин без світла залишається 404 населені пункти.Також є нові пошкодження в мережах обленерго Донеччині, Запоріжжя, Миколаївщини, Одещини, Харківщини, Херсонщини, Чернігівщини. На Донеччині також знеструмлено два вуглевидобувних підприємства. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових", — розповіли в Укренерго.

Нагадаємо, що для відновлення енергетичної інфраструктури Укренерго залучило мільярд доларів від західних партнерів, однак цього не достатньо. Для цілковитого відновлення ще потрібно кілька сотень мільйонів.