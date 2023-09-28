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Более 400 населенных пунктов остаются без света из-за боевых действий, — Укрэнерго

28 сентября 2023 14:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Более 400 населенных пунктов остаются без света из-за боевых действий, — Укрэнерго
Энергетики ремонтируют объекты энергетической инфраструктуры. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во время массированного обстрела россиян 27 сентября они повредили ТЭС в южном регионе Украины. Всего из-за боевых действий без света остается 404 населенных пункта.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Энергетики рассказали, что в среду, 27 сентября, вечерний максимум потребления был на уровне соответствующего показателя вторника 26 сентября.

В то же время вчера вечером из-за обстрела российских террористов получила повреждения тепловая электростанция в южном регионе. Для поддержания баланса между потреблением и производством электроэнергии ограничивалась работа ветровых и солнечных электростанций в дневные часы с 10:30 до 15:20. Также проходит плановая ремонтная кампания на энергоблоках электростанций.

"В целом, из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 404 населенных пункта. Также есть новые повреждения в сетях облэнерго Донецкой области, Запорожья, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей. В Донецкой области также обесточены два угледобывающих предприятия. Восстановление питания происходит. Восстановление питания происходит при ситуации с безопасностью и с разрешения военных", — рассказали в Укрэнерго.

Напомним, что для восстановления энергетической инфраструктуры Укрэнерго привлекло миллиард долларов от западных партнеров, однако этого недостаточно. Для полного восстановления еще нужно несколько сотен миллионов.

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