100 українських рятувальників відправляють на допомогу в Туреччину

Президент Зеленський підписав указ про допомогу постраждалій від землетрусу країні

Україна відправляє на допомогу Туреччині, яка постраждала від сильного землетрусу, сотню рятувальників ДСНС. Допомогти цій країні зголосилися понад 50 країн.

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, передає Медіацентр Україна — Укрінформ.

Україна допоможе Туреччині

Українська держава відправить підрозділ рятувальників для допомоги турецьким колегам, які працюють на місцях руйнувань, спровокованих потужним землетрусом.

"Вже вийшов указ Президента про надання допомоги, і на його виконання ДСНС направляє рятувальників десь в кількості до 100 осіб для надання допомоги Туреччині", — наголосив Бондар.

За словами посла, українські рятувальники можуть прибути до Туреччини уже у вівторок.

Світ відгукнувся на прохання Анкари

За словами дипломата, уже понад 50 країн світу оголосили про допомогу постраждалій від стихії Туреччині.

Це, зокрема, Азербайджан, Пакистан, Болгарія, Румунія.

Крім того, Туреччині допоможе Євросоюз, де головуюча нині Швеція оголосила найвищий рівень надзвичайної ситуації.

Землетрус в Туреччині

Учора, 6 лютого, у густонаселеному районі на півдні Туреччини стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Навіть після кількох годин після землетрусу у Туреччині продовжили падати житлові будинки.

Станом на середину 7 лютого кількість загиблих людей перевищили позначку у 5 тисяч. Масштаби лиха ускладнюють зусилля з надання допомоги.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через потужний землетрус, який забрав сотні життів у Туреччині. Глава держави запропонував країні допомогу у подоланні наслідків катастрофи.

"Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, турецькому народу та сім’ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо народ Туреччини у цей скрутний час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи", — сказав Зеленський.

Крім того, у ЄС та НАТО виразили готовність допомогти Туреччині на фоні землетрусу в країні.

Фото: Медіацентр Україна — Укрінформ