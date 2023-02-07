100 украинских спасателей отправляют на помощь в Турцию

Более 50 стран вызвались помочь Турции: Украина отправляет 100 спасателей
Украина отправляет на помощь пострадавшей от сильного землетрясения Турции сотню спасателей ГСЧС. Помочь этой стране согласились более 50 стран.
Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, передает Медиацентр Украина — Укринформ.
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Украина поможет Турции
Украинское государство отправит подразделение спасателей для помощи турецким коллегам, работающим на местах разрушений, спровоцированных мощным землетрясением.
"Уже вышел указ Президента о предоставлении помощи, и на его выполнение ГСЧС направляет спасателей где-то в количестве до 100 человек для оказания помощи Турции", — подчеркнул Бондар.
По словам посла, украинские спасатели могут прибыть в Турцию уже во вторник.
Мир отозвался на просьбу Анкары
По словам дипломата, уже более 50 стран мира объявили о помощи пострадавшей от стихии Турции.
Это, в частности, Азербайджан, Пакистан, Болгария, Румыния.
Кроме того, Турции поможет Евросоюз, где председательствующая ныне Швеция объявила самый высокий уровень чрезвычайной ситуации.
Землетрясение в Турции
Вчера, 6 февраля, в густонаселенном районе на юге Турции произошло мощное землетрясение. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах – Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе.
Даже спустя несколько часов после землетрясения в Турции продолжили падать жилые дома.
По состоянию на середину 7 февраля количество погибших превысило отметку в 5 тысяч. Масштабы бедствия усложняют усилия по оказанию помощи.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за мощного землетрясения, которое унесло сотни жизней в Турции. Глава государства предложил стране помощь в преодолении последствий крушения.
"Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", — сказал Зеленский.
Кроме того, ЕС и НАТО выразили готовность помочь Турции на фоне землетрясения в стране.
Фото: Медиацентр Украина — Укринформ