100 украинских спасателей отправляют на помощь в Турцию

Президент Зеленский подписал указ о помощи пострадавшей от землетрясения стране

Украина отправляет на помощь пострадавшей от сильного землетрясения Турции сотню спасателей ГСЧС. Помочь этой стране согласились более 50 стран.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, передает Медиацентр Украина — Укринформ.

Украина поможет Турции

Украинское государство отправит подразделение спасателей для помощи турецким коллегам, работающим на местах разрушений, спровоцированных мощным землетрясением.

"Уже вышел указ Президента о предоставлении помощи, и на его выполнение ГСЧС направляет спасателей где-то в количестве до 100 человек для оказания помощи Турции", — подчеркнул Бондар.

По словам посла, украинские спасатели могут прибыть в Турцию уже во вторник.

Мир отозвался на просьбу Анкары

По словам дипломата, уже более 50 стран мира объявили о помощи пострадавшей от стихии Турции.

Это, в частности, Азербайджан, Пакистан, Болгария, Румыния.

Кроме того, Турции поможет Евросоюз, где председательствующая ныне Швеция объявила самый высокий уровень чрезвычайной ситуации.

Землетрясение в Турции

Вчера, 6 февраля, в густонаселенном районе на юге Турции произошло мощное землетрясение. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах – Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе.

Даже спустя несколько часов после землетрясения в Турции продолжили падать жилые дома.

По состоянию на середину 7 февраля количество погибших превысило отметку в 5 тысяч. Масштабы бедствия усложняют усилия по оказанию помощи.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за мощного землетрясения, которое унесло сотни жизней в Турции. Глава государства предложил стране помощь в преодолении последствий крушения.

"Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", — сказал Зеленский.

Кроме того, ЕС и НАТО выразили готовность помочь Турции на фоне землетрясения в стране.

Фото: Медиацентр Украина — Укринформ