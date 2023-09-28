Головні новини 26 вересня: події та підсумки | Новини.LIVE

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У середу, 27 вересня, стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт щодо введення нової форми покарання за злочини. Також у цей день міністр оборони Рустем Умєров заявив, що ЗСУ даватимуть відповідь РФ за удари по енергосистемі взимку. Також в цей день у Міненерго розповіли про підступність дій росіян на ЗАЕС.

Новини.LIVE зібрали для вас головні новини 26 вересня.

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Зеленський підписав законопроєкт про новий вид покарання засуджених

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

В Україні впровадять новий вид покарання — пробаційний нагляд. Ця форма обмежень не передбачає ув'язнення засудженого. Водночас суд може зобов'язати носити електронний браслет, пройти курс лікування залежностей або хвороб, небезпечних для соціуму. Також така форма покарання передбачає обов'язкове працевлаштування.

Також Зеленський провів щоденний селектор. За його словами, він отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів, даних розвідок. До того ж Президент доручив знайти додаткові рішення, щоб припинити російський терор Херсонщини.

"Є результат від СБУ. Накрили навідників, які коригували нічний удар по Києву тиждень тому. Хороший сигнал усім зрадникам: відплата буде", — повідомив Зеленський.

У Білому домі пояснили, чи вплинуть реформи в Україні на допомогу від США

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis

Нещодавно США надали Україні перелік реформ, які наша держава має провести з метою прискорення процесу інтеграції країни до Євросоюзу. У випадку невиконання цих реформ військова допомога Україні від США не припиниться.

В Міноборони розповіли, чи буде посилення мобілізації

Заступник міністра оборони Олександр Павлюк. Фото: Міноборони

Заступник міністра оборони Олександр Павлюк наголосив, що до захисту України повинні готуватися усі військовозобов'язані. Водночас, за словами посадовця, плани щодо мобілізації поки не змінюються. Однак їх можуть переглянути у разі потреби.

"Ми робимо все, щоб не збільшувати темпи мобілізації. Ви самі розумієте, все залежить від агресора і фронту", — заявив Павлюк.

"Будемо відповідати": Умєров висловився про можливі атаки РФ по енергосистемі

Міністр оборони України Рустам Умєров. Фото: google

Міністр оборони України Рустам Умєров заявив, що зимою держава-терористка РФ зосередиться на ударах по енергетичній інфраструктурі України. Водночас він запевнив, що ЗСУ гідно відповідатимуть на це.

Також у цей день Кабмін призначив нових заступників міністра оборони: Джигира Юрія Анатолійовича та Калмикову Наталію Фернандівну.

Росія може влаштувати ядерний інцидент після звільнення ЗАЕС: заява Галущенка

Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: Міненергетики

Герман Галущенко звернув увагу партнерів на те, що ситуація довкола окупованої росіянами Запорізької АЕС є досить напруженою і становить потенційну загрозу для ядерної безпеки не тільки України, але і всього європейського континенту. Так, дії окупантів можуть призвести до ядерного інциденту.

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