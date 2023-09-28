Главные новости 25 сентября: события и итоги | Новини.LIVE

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В среду, 27 сентября, стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о введении новой формы наказания за преступления. Также в этот день министр обороны Рустем Умеров заявил, что ВСУ ответят РФ за удары по энергосистеме зимой. Также в этот день в Минэнерго рассказали о коварстве действий россиян на ЗАЭС.

Новини.LIVE собрали для Вас главные новости 26 сентября.

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Зеленский подписал законопроект о новом виде наказания осужденных

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В Украине внедрят новый вид наказания — пробационное наблюдение. Эта форма ограничений не предусматривает заключение осужденного. В то же время, суд может обязать носить электронный браслет, пройти курс лечения зависимостей или болезней, опасных для социума. Также такая форма наказания предусматривает обязательное трудоустройство.

Также Зеленский провел ежедневный селектор. По его словам, он получил отчеты о ситуации на фронте, поставках техники и боеприпасов, данных разведок. К тому же, Президент поручил найти дополнительные решения, чтобы прекратить российский террор Херсонщины.

"Есть результат от СБУ. Накрыли наводчиков, корректировавших ночной удар по Киеву неделю назад. Хороший сигнал всем предателям: возмездие будет", — сообщил Зеленский.

В Белом доме объяснили, повлияют ли реформы в Украине на помощь от США

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis

Недавно США предоставили Украине перечень реформ, которые наше государство должно провести с целью ускорения процесса интеграции страны в Евросоюз. В случае невыполнения этих реформ, военная помощь Украине от США не прекратится.

В Минобороны рассказали, будет ли усиление мобилизации

Заместитель министра обороны Александр Павлюк. Фото: Минобороны

Замминистра обороны Александр Павлюк подчеркнул, что к защите Украины должны готовиться все военнообязанные. В то же время, по словам чиновника, планы по мобилизации пока не изменяются. Однако их могут пересмотреть в случае необходимости.

"Мы делаем все, чтобы не увеличивать темпы мобилизации. Вы сами понимаете, все зависит от агрессора и фронта", — заявил Павлюк.

"Будем отвечать": Умеров высказался о возможных атаках РФ по энергосистеме

Министр обороны Украины Рустам Умеров. Фото: google

Министр обороны Украины Рустам Умеров заявил, что зимой государство-террорист РФ сосредоточится на ударах по энергетической инфраструктуре Украины. В то же время он заверил, что ВСУ будут достойно отвечать на это.

Также в этот день Кабмин назначил новых заместителей министра обороны: Джигира Юрия Анатольевича и Калмыкову Наталью Фернандовну.

Россия может устроить ядерный инцидент после увольнения ЗАЭС: заявление Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Минэнергетики

Герман Галущенко обратил внимание партнеров на то, что ситуация вокруг оккупированной россиянами Запорожской АЭС достаточно напряженная и представляет потенциальную угрозу для ядерной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента. Да, действия оккупантов могут привести к ядерному инциденту.

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