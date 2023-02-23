Посадовців Київодоканалу судутимуть за привласнення 2 млн грн: що відомо

Київводоканал

Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо двох посадових осіб Київводоканалу та керівника підрядної організації за фактом присвоєння бюджетних коштів під час закупівлі глибинних насосів. Обвинувачені, заступник гендиректора та директор департаменту Київводоканалу, надали перемогу у тендері на закупівлю глибинних насосів підконтрольному суспільству, уклавши договір із ним на завищену суму.

Про це пише пресслужба Київської міської прокуратури.

Київводоканал

За результатами економічної експертизи, міський бюджет було завдано збитків на 2 млн грн. Обвинувальний акт направлено до суду для розгляду. Слідство триває за іншими епізодами розкрадання коштів Київводоканалу. Згідно з Конституцією України, до доказу провини та обвинувального вироку суду, особа вважається невинною і не може бути піддана кримінальному покаранню.

Нагадаємо, що прокурори Жовківської окружної прокуратури повідомили про підозру колишньому державному реєстратору у несанкціонованій зміні інформації, що обробляється в автоматизованих системах (ч. 1 ст. 362 КК України). Він підозрюється у незаконній реєстрації злітної смуги у приватну власність.