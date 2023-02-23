Чиновников Киевводоканала будут судить за присвоение 2 млн грн: что известно
Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц Киевводоканала и руководителя подрядной организации по факту присвоения бюджетных средств при закупке глубинных насосов. Обвиняемые, заместитель гендиректора и директор департамента Киевводоканала, предоставили победу в тендере на закупку глубинных насосов подконтрольному обществу, заключив договор с ним на завышенную сумму.
Об этом пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
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Киевводоканал
По результатам экономической экспертизы, городской бюджет был нанесен ущерб на 2 млн грн. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения. Следствие продолжается по другим эпизодам хищения средств Киевводоканала. Согласно Конституции Украины, до доказательства вины и обвинительного приговора суда, лицо считается невиновным и не может быть подвергнуто уголовному наказанию.
Напомним, что прокуроры Жовковской окружной прокуратуры сообщили о подозрении бывшему государственному регистратору в несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированных системах (ч. 1 ст. 362 УК Украины). Он подозревается в незаконной регистрации взлетной полосы в частную собственность.